Hatalmas erdőtűz pusztít Floridában: lakóházak közelébe értek a lángok

Az Egyesült Államokban, Florida déli részén, Miramar és Pembroke Pines térségében 2026. május 10-én, vasárnap este még mindig több tűzoltóegység küzdött az Everglades területén tomboló lángokkal. Az erdőtűz területe a beszámolók szerint megközelítette a 2000 hektárt, miközben a tűzoltók vasárnap estére körülbelül 20 %százalékos megfékezésről számoltak be – írja a Daily Mail.

Erdőtűz pusztít Floridában: lakóházak közelébe értek a lángok az Everglades térségében

Fotó: Pembroke Pines Police Department

Sűrű füst és útlezárások nehezítik a közlekedést

A lángok miatt több utat lezártak, a hatóságok pedig arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a tűz által érintett területeket. A füst a közeli lakóövezetek felé sodródott, különösen az US-27 és a Pines Boulevard környékén okozva gondot.

A helyi rendőrség külön kérte az autósokat, hogy ne álljanak meg videózni vagy fényképezni, mert ezzel torlódást okoznak, és akadályozhatják a mentőegységek munkáját.

Sűrű füst borította be az Everglades térségét

Floridai erdőtűz közelített a lakóházakhoz

A beszámolók szerint a tűz olyan közel került egyes otthonokhoz, hogy

a lakók saját házaikat és lakókocsijaikat locsolták, mielőtt a tűzoltók megérkeztek volna.

Egy helyi lakos arról beszélt, hogy a füst és a ropogó lángok miatt pánikba esett, miközben a kijutás is nehézzé vált.

A tűzoltók Miami-Dade, Broward megye és a Florida Forest Service egységeivel közösen dolgoznak a lángok megfékezésén. A beavatkozás földről és levegőből is zajlik.

Földi és légi úton is zajlik a tűzoltás

A hatóságok egészségügyi figyelmeztetést adtak ki

A környéken élőknek azt tanácsolták, hogy füst esetén maradjanak zárt térben, tartsák csukva az ablakokat és ajtókat, valamint állítsák a légkondicionálót belső keringetésre. Ez különösen fontos azoknak, akik légzőszervi betegséggel, asztmával vagy más egészségügyi problémával élnek.

A tűzoltók továbbra is készenléti pontokat alakítanak ki a térségben, hogy gyorsan reagálhassanak, ha a lángok lakott területek felé terjednének. A helyzet azt mutatja, milyen gyorsan válhat veszélyessé egy száraz, szeles időben kialakuló tűz a floridai mocsárvidéken.