Ne induljon el otthonról enélkül: ezzel az egyszerű szokással csökkentheti a stroke kockázatát

Az érelmeszesedés a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb oka, és jelentősen növelheti a szívinfarktus, a stroke, valamint a keringési zavarok kockázatát. A mindennapi szokásokkal azonban sokat lehet tenni az erek védelméért, különösen akkor, ha ezek a rutinok tartósan beépülnek az életünkbe.
Így csökkentse a stroke kockázatát egy reggeli rutinnal
A nap első percei meghatározhatják az egész nap ritmusát. Egy jól felépített reggeli rutin segíthet abban, hogy tisztább fejjel, nyugodtabban és összeszedettebben induljon a nap. A cél az, hogy a rutin idővel ugyanolyan természetessé váljon, mint a fogmosás.
A kardiológus szerint különösen fontos a lelki ráhangolódás, mert ez energiát, fókuszt és belső nyugalmat adhat.
Ehhez tartozik:
- légzőgyakorlat, 5 perc;
- testpásztázás: a fejtetőtől a lábujjakig minden testrész tudatos érzékelése;
- hálaadás: legalább három dolog megnevezése és valódi átérzése;
- reflexió: mi sikerült jól tegnap, akár apró dolgok is;
- pozitív vizualizáció: elképzelni az új napot úgy, ahogyan szeretném;
- fókusz kijelölése: meghatározni a mai nap egyetlen legfontosabb feladatát.
Kezdje aktívan a napot
A rendszeres mozgás az erek egyik legerősebb védelme. Már napi fél óra fizikai aktivitás is sokat számíthat, legyen szó gyaloglásról, kerékpározásról, könnyű erősítésről vagy állóképességi edzésről.
A mozgáshiány komoly kockázati tényező, míg a rendszeres sport csökkentheti a korai halálozás esélyét. A testmozgás javítja a keringést, védi az ereket, és még beszűkült koszorúerek esetén is segítheti új erek kialakulását.
Egyen valódi, egyszerű ételeket
Az egészséges étrend alapja nem bonyolult: minél több valódi, feldolgozatlan étel, minél kevesebb ipari cukor és készétel. A legjobb, ha az ember gyakran maga készíti el az ételeit, mert így pontosan tudja, mi kerül a tányérjára.
A sok zöldség, gyümölcs, hüvelyes, saláta és a mediterrán étrend jó alap lehet. Ezekkel az egyszerű szokásokkal hosszú távon is sokat lehet tenni az erek és a szív védelméért – írja a Focus.de.
3 hétköznapi szokás, amely növelheti a stroke kockázatát
Szakértők szerint nem csak az egészségtelen életmód növelheti a súlyos betegségek kockázatát. Egy neurológus arra figyelmeztet, hogy bizonyos hétköznapi szokások is összefüggésbe hozhatók a stroke kialakulásával.
Drámaian nőhet a stroke esélye, ha ilyen problémával küzd
Az egészséges mosoly jóval többet jelent az esztétikus megjelenésnél: a szájban zajló folyamatok az ereinkre és az agyunkra is hatással vannak. Egy friss, több mint két évtizeden át zajló követéses vizsgálat azt találta, hogy ha egyszerre van jelen ínybetegség és fogszuvasodás, érdemben megemelkedik a stroke kockázata.