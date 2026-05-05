Ne induljon el otthonról enélkül: ezzel az egyszerű szokással csökkentheti a stroke kockázatát

Az érelmeszesedés a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb oka, és jelentősen növelheti a szívinfarktus, a stroke, valamint a keringési zavarok kockázatát. A mindennapi szokásokkal azonban sokat lehet tenni az erek védelméért, különösen akkor, ha ezek a rutinok tartósan beépülnek az életünkbe.

Így csökkentse a stroke kockázatát egy reggeli rutinnal

A nap első percei meghatározhatják az egész nap ritmusát. Egy jól felépített reggeli rutin segíthet abban, hogy tisztább fejjel, nyugodtabban és összeszedettebben induljon a nap. A cél az, hogy a rutin idővel ugyanolyan természetessé váljon, mint a fogmosás.

A kardiológus szerint különösen fontos a lelki ráhangolódás, mert ez energiát, fókuszt és belső nyugalmat adhat.

Ehhez tartozik:

légzőgyakorlat, 5 perc;

testpásztázás: a fejtetőtől a lábujjakig minden testrész tudatos érzékelése;

hálaadás: legalább három dolog megnevezése és valódi átérzése;

reflexió: mi sikerült jól tegnap, akár apró dolgok is;

pozitív vizualizáció: elképzelni az új napot úgy, ahogyan szeretném;

fókusz kijelölése: meghatározni a mai nap egyetlen legfontosabb feladatát.

Kezdje aktívan a napot

A rendszeres mozgás az erek egyik legerősebb védelme. Már napi fél óra fizikai aktivitás is sokat számíthat, legyen szó gyaloglásról, kerékpározásról, könnyű erősítésről vagy állóképességi edzésről.

A mozgáshiány komoly kockázati tényező, míg a rendszeres sport csökkentheti a korai halálozás esélyét. A testmozgás javítja a keringést, védi az ereket, és még beszűkült koszorúerek esetén is segítheti új erek kialakulását.

Egyen valódi, egyszerű ételeket

Az egészséges étrend alapja nem bonyolult: minél több valódi, feldolgozatlan étel, minél kevesebb ipari cukor és készétel. A legjobb, ha az ember gyakran maga készíti el az ételeit, mert így pontosan tudja, mi kerül a tányérjára.

A sok zöldség, gyümölcs, hüvelyes, saláta és a mediterrán étrend jó alap lehet. Ezekkel az egyszerű szokásokkal hosszú távon is sokat lehet tenni az erek és a szív védelméért – írja a Focus.de.

