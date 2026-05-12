Eric Claptont koncert közben találta el egy tárgy – a legenda nem tért vissza

Eric Clapton május 7-én lépett fel a madridi Movistar Arenában, amikor a közönség egyik tagja – rajongói felvételek szerint – egy bakelitlemezt dobott a színpad felé. A tárgy eltalálta a zenészt, aki a „Cocaine” című dal előadása után rövid időre megállt, majd később már nem tért vissza a ráadásra.

Eric Clapton fellépését egy néző zavarta meg

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek az esetről készült videók. A felvételeken látható, hogy a 81 éves zenész meglepődött az incidensen, de sérülés nem érte - tájékoztat a Page Six.

A beszámolók szerint a koncert eredeti programjában szerepelt volna a „Before You Accuse Me” című ráadásdal is, ezt azonban már nem adta elő.

Folytatódik Eric Clapton európai turnéja?

Az incidens ellenére Eric Clapton néhány nappal később Barcelonában ismét színpadra állt. A zenész európai turnéja május közepéig tart, ezt követően pedig brit és amerikai koncertek következnek.

Az elmúlt években több hasonló eset is történt nemzetközi sztárok fellépésein. Korábban Bebe Rexhát telefonnal dobták meg koncert közben, Billie Eilisht pedig egy karkötő találta el az arcán. Nick Jonas egy lézeres incidens miatt hagyta el a színpadot, míg Katy Perryt egy rajongó rohanta le fellépés közben.