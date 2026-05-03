A támadás során a férfi megragadta kollégája csuklóját, keresztbe fordította a kezeit, majd a földre lökte őt. Az áldozatnak kórházi ellátásra volt szüksége. Bár orvosi jelentés is készült, az erőszakos műsorvezető ügyében állítólag nem indult rendőrségi eljárás, és fegyelmi intézkedés sem történt – tájékoztat a DailyMail.

Kirobbant a botrány a BBC-nél, eltussolhatták az erőszakos műsorvezető ügyét (A kép illusztráció.)

A források szerint a BBC vezetése tudott az esetről, mégsem jelentette azt a hatóságoknak. A műsorvezető tovább dolgozhatott a csatornán, sőt éveken át a szervezetnél maradt.

Egy bennfentes szerint a BBC inkább „szőnyeg alá söpörte” az ügyet, és másféle munkabeosztással próbálta elérni, hogy az érintett magától távozzon.

Nem az erőszakos műsorvezető ügye az első botrány

Az ügy újabb csapás a BBC megítélésére, amely az elmúlt években több súlyos botrányba is keveredett. A kritikák szerint a BBC gyakran nem lépett időben, amikor súlyos visszaélések vagy bűncselekmények gyanúja merült fel.

A BBC nem kommentálta az egyes személyek elleni vádakat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szigorú belső eljárásokkal rendelkezik, amelyek célja a munkahelyi normák betartatása.

A közlemény szerint az érintett férfi már nem áll a BBC alkalmazásában.

