Kirobbant a botrány a BBC-nél, eltussolhatták az erőszakos műsorvezető ügyét

Kirobbant a botrány a BBC-nél, eltussolhatták az erőszakos műsorvezető ügyét

Egy volt BBC-s műsorvezetőt azzal vádolnak, hogy súlyos fizikai támadás során eltörte egyik női kollégája csuklóját. Az erőszakos műsorvezető ügyét a BBC vezetése eltussolhatta, és nem tett megfelelő lépéseket.
A támadás során a férfi megragadta kollégája csuklóját, keresztbe fordította a kezeit, majd a földre lökte őt. Az áldozatnak kórházi ellátásra volt szüksége. Bár orvosi jelentés is készült, az erőszakos műsorvezető ügyében állítólag nem indult rendőrségi eljárás, és fegyelmi intézkedés sem történt – tájékoztat a DailyMail. 

A kép illusztráció.

A források szerint a BBC vezetése tudott az esetről, mégsem jelentette azt a hatóságoknak. A műsorvezető tovább dolgozhatott a csatornán, sőt éveken át a szervezetnél maradt. 

Egy bennfentes szerint a BBC inkább „szőnyeg alá söpörte” az ügyet, és másféle munkabeosztással próbálta elérni, hogy az érintett magától távozzon. 

Nem az erőszakos műsorvezető ügye az első botrány

Az ügy újabb csapás a BBC megítélésére, amely az elmúlt években több súlyos botrányba is keveredett. A kritikák szerint a BBC gyakran nem lépett időben, amikor súlyos visszaélések vagy bűncselekmények gyanúja merült fel. 

A BBC nem kommentálta az egyes személyek elleni vádakat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szigorú belső eljárásokkal rendelkezik, amelyek célja a munkahelyi normák betartatása. 

A közlemény szerint az érintett férfi már nem áll a BBC alkalmazásában. 

Ahogy arról az Origo beszámolt, Hágában, 2026. május 4-én előkészítő tárgyaláson jelenik meg az a 33 éves férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást készíthetett elő a holland hercegnők, Amalia trónörökös hercegnő és húga, Alexia hercegnő ellen. A holland ügyészség bírósági iratai szerint a férfinél február elején két balta volt, amelyekbe többek között az „Alexia", a „Mossad" és a „Sieg Heil" szavakat vésték. Egy kézzel írt lapon pedig az „Amalia", az „Alexia" és a „Bloodbath", vagyis vérfürdő szó szerepelt.

 

