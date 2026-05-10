Értékes drágakő került elő: milliókat érhet az óriási rubin

Az értékes drágakő Mogok közelében került elő, a világ legismertebb drágakő-lelőhelyén. A 2,2 kilogrammos rubin ritka tisztasága és élénk színe miatt különösen értékes lehet – írja a Bild.

Az értékes drágakő 11 ezer karátos és több millió dollárt érhet

Értékes drágakő, egy ritka rubint került elő

Úgy néz ki, mint egy ráncos eper, de valójában hatalmas értékű drágakő lehet az a rubin, amelyet Mianmarban találtak. A különleges lelet még a tapasztalt ékszerkereskedőket is meglepte, mert ritka tisztaságú és óriási méretű kőről van szó.

A rubint április közepén fedezték fel Mogok városának közelében, Felső-Mandalaj régióban.

A Global New Light of Myanmar állami lap szerint a drágakő 11 ezer karátos, vagyis 2,2 kilogrammot nyom. Ez a második legnagyobb rubin, amelyet valaha találtak az országban.

A korábbi rekorderméretű ritka drágakövet 1996-ban fedezték fel, az körülbelül 21 450 karátos volt. A mostani kő ugyan kisebb, de szakértők szerint akár értékesebb is lehet, mert különösen élénk a színe és nagy a tisztasága. Egy ilyen minőségű rubin értéke akár több millió dollár is lehet, bár pontos becslés még nem készült.

Miners in Myanmar have discovered a rare ruby of enormous size, considered to be the second-largest by weight ever found in the conflict-battered Southeast Asian nation, state media reported Friday. https://t.co/Rq3cb6Dten — ABC News (@ABC) May 8, 2026

Mianmar a világ egyik legfontosabb rubinexportőre. A nemzetközi piacon forgalmazott rubinok jelentős része az országból származik, különösen Mogok térségéből, amely régóta a drágakőipar egyik központja.

A lelet azonban politikailag is érzékeny ügy. Az országot polgárháború sújtja, a drágakőkereskedelemből származó bevételek pedig évtizedek óta a katonai rezsimhez is eljutnak. Emiatt emberi jogi szervezetek régóta arra kérik az ékszerészeket, hogy kerüljék a mianmari drágakövek vásárlását.

Nagyon ritka, a kategóriájában kifejezetten nagynak számító kék gyémánt megtalálását jelentette be a Lucara Diamonds vállalat. A kék gyémánt a cég zászlóshajójának számító botswanai Karowe-bányában került elő.

Börtönbe került az a férfi, aki egy londoni pub előtt lopott el egy kézitáskát, benne egy elképesztő értékű különlegességgel. A Fabergé-tojás és az óraszett értéke akár 2,2 millió font is lehetett, a tolvaj azonban állítólag drogra cserélte az egész zsákmányt.