Tévhit, amit az evolúcióról gondoltunk? Egy új felfedezés mindent átírhat

Az emberi evolúció bizonyítékai közé tartozhat egy új nyugat-afrikai felfedezés, amely alapjaiban írhatja át azt, amit eddig az ősi emberek életmódjáról gondoltak. A kutatók szerint emberek már 150 ezer évvel ezelőtt is sűrű esőerdőben élhettek a mai Elefántcsontpart területén, jóval korábban, mint azt korábban feltételezték – írja a ScienceDaily.

Hogyan változtathatja meg az esőerdő az emberi evolúció történetét?

A tudósok évtizedeken át úgy vélték, hogy a korai emberek elsősorban nyílt füves területeken és partvidékeken éltek, miközben a sűrű trópusi erdőket elkerülték. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy a Homo sapiens sokkal alkalmazkodóképesebb lehetett, mint korábban hitték. A tanulmány szerint a mai Elefántcsontpart területén található lelőhelyen olyan bizonyítékokat találtak, amelyek alapján emberek már körülbelül 150 ezer éve jelen lehettek nedves trópusi erdőkben. Ez több mint kétszer korábbra tolja vissza az esőerdei emberi jelenlét eddig ismert időpontját.

Milyen nyomokat találtak a kutatók?

A lelőhelyet már az 1980-as években vizsgálták, amikor mélyen a föld alatt kőeszközöket fedeztek fel. Akkor még nem álltak rendelkezésre olyan korszerű módszerek, amelyekkel pontosan meg lehetett volna határozni a leletek korát vagy az akkori környezetet. A nemzetközi kutatócsoport modern technológiával tért vissza a helyszínre, és többféle kormeghatározási módszert alkalmazott. A vizsgálatok szerint az emberek nagyjából 150 ezer éve élhettek ott. A pollenminták, a növényi maradványok és az üledékek elemzése pedig egyértelműen arra utalt, hogy a területet akkoriban sűrű esőerdő borította.

Miért lehet fontos ez a felfedezés?

A kutatók szerint a lelet azt bizonyíthatja, hogy az ősi emberek nem egyetlen környezethez alkalmazkodtak. A korai embercsoportok a jelek szerint rendkívül eltérő élőhelyeken is képesek voltak fennmaradni, a partvidékektől egészen a trópusi erdőkig. A szakemberek úgy vélik, Afrikában további, hasonló lelőhelyek is rejtőzhetnek, amelyek még több információt adhatnak arról, hogyan alkalmazkodott az emberi faj a különböző környezeti kihívásokhoz az evolúció során.