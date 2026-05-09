Észak-Korea atomfegyvert vethet be – sokkoló döntést hozott Kim Dzsongun

Új szabályok szerint súlyos válaszcsapás jöhet, ha a diktátort megölik vagy harcképtelenné teszik. Észak-Korea atomfegyverrel reagálhat Kim Dzsongun elvesztésére. Phenjan közben nagy hatótávolságú fegyvert telepítene a dél-koreai határ közelébe.
Észak-Korea új szabályokban rögzítette, mikor válaszolhat atomfegyverrel. A döntés hátterében az iráni vezetés elleni amerikai–izraeli támadások és Kim Dzsongun védelme áll.

Észak-Korea atomfegyverrel fenyegetőzik – Emberek nézik egy szöuli pályaudvaron azt a híradást, amely Észak-Korea 2026. április 19-i ballisztikusrakéta-tesztjéről számol be. Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

Kim Dzsongun új szabályokkal biztosítaná, hogy Észak-Korea akkor is atomcsapással válaszoljon, ha őt egy támadás során megölnék vagy harcképtelenné tennék. A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjan alkotmányos szinten rögzítette, hogy ilyen helyzetben az ország nukleáris erői automatikusan és azonnal megtorló csapást indíthatnak.

A módosítást állítólag az iráni vezetés elleni amerikai–izraeli támadások után fogadták el. Elemzők szerint 

Észak-Korea különösen figyelhette, milyen gyorsan és pontosan vették célba Irán katonai és politikai vezetőit, és ebből azt a következtetést vonhatta le, hogy egy hasonló forgatókönyvre Phenjannak is készülnie kell.

A döntés lényege, hogy Észak-Korea nukleáris válaszképessége Kim Dzsongun személyes túlélésétől függetlenül is működjön. Szakértők szerint a rezsim ezzel azt üzeni: 

egy vezetőellenes támadás nem bénítaná meg az ország atomfegyver-rendszerét, hanem éppen ellenkezőleg, azonnali megtorlást válthatna ki.

Kim Dzsongun régóta rendkívül szigorú biztonsági intézkedések között él. Lehetőség szerint kerüli a repülést, gyakran páncélozott vonattal utazik, és állandó testőri védelem veszi körül. Elemzők szerint az ellene irányuló merénylet Észak-Korea elszigeteltsége miatt jóval nehezebb lenne, mint más országokban végrehajtott célzott támadások.

A feszültséget tovább növeli, hogy Phenjan közben új nagy hatótávolságú tüzérségi fegyver telepítését is bejelentette a dél-koreai határ közelében. Az állami média szerint az új, 155 milliméteres önjáró tarack hatótávolsága Szöul térségét is elérheti, ami újabb fenyegetést jelent Dél-Korea számára – írja a Daily Mail.

Aggasztó fordulat: Észak-Korea felpörgette az atomfegyvergyártást

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője szerint Észak-Korea jelentősen felgyorsította nukleáris fegyverprogramját. A megfigyelések alapján már több tucat robbanófejjel rendelkezhet, és új létesítményeket is építhet. Észak-Korea 2009 óta nem engedi be az ellenőröket nukleáris létesítményeibe, így a NAÜ külső forrásokra, például műholdfelvételekre támaszkodik.

Észak-Korea új fegyvere komoly hatótávolsággal érkezhet

Újabb részletek derültek ki Észak-Korea új önjáró tüzérségi rendszeréről, amelyet nyugati források M2018 jelzéssel emlegetnek. Az észak-koreai fegyver a KCNA közlése szerint több mint 60 kilométeres távolságban lévő célpontok elérésére is képes.

 

