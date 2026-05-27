észak - korea

Rémisztő bejelentést tett Észak-Korea — az egész világ erre figyel most

Észak-Korea újabb rakétatesztekkel hívta fel magára a világ figyelmét, de most nem csak a fegyverek ereje miatt beszélnek az országról. Az Észak-Korea AI-rakétateszt fejlesztése szakértők szerint komoly fordulópont lehet a modern hadviselésben.
Észak-Korea kedden több új fegyverrendszert is tesztelt Kim Dzsongun személyes felügyelete mellett. Az állami KCNA hírügynökség szerint a hadsereg egy új „könnyű, többcélú rakétaindító rendszert”, valamint egy „több taktikai robotrepülőgép-rendszert” is kipróbált – írja az Independent.

Észak-Korea új rakétatesztje után ismét nőtt a feszültség világszerte.
Fotó: STR / KCNA/AFP

Észak-Korea AI-rakétateszt miatt aggódnak a szakértők

Az Észak-Korea AI-rakétateszt során taktikai ballisztikus rakétákat, tüzérségi rakétákat és robotrepülőgépeket is indítottak. A legnagyobb figyelmet azonban az váltotta ki, hogy a közlemény külön megemlítette az AI-vezérelt találati pontosságot egy taktikai robotrepülőgépnél.

Elemzők szerint ez lehet az első alkalom, hogy Észak-Korea nyilvánosan is elismerte a mesterséges intelligencia katonai alkalmazását rakétatechnológiában. A szakértők úgy vélik, az AI használata jelentősen javíthatja a célpontok felismerését, a repülési útvonal optimalizálását és a találati pontosságot.

A katonai szakértők attól tartanak, hogy az AI-rakétatechnológia még nehezebbé teheti a rakéták elfogását, miközben kiszámíthatatlanabbá válhatnak az ilyen fegyverrendszerek.

Kim Dzsongun a beszámolók szerint „nagy elégedettségét fejezte ki” a tesztek eredményei miatt, és hangsúlyozta a modern fegyverrendszerek fejlesztésének fontosságát.

Az elmúlt években Észak-Korea folyamatosan fejlesztette rakétaprogramját, miközben világszerte egyre több ország próbálja katonai célokra is felhasználni a mesterséges intelligenciát.

Támadást indíthatott Észak-Korea

Észak-Korea kedden legalább egy azonosítatlan lövedéket indított a Sárga-tenger irányába – közölte a dél-koreai hadsereg. A szöuli vezérkar jelenleg elemzi az indítás részleteit.

 

