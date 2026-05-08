Észak-Korea új fegyvere komoly hatótávolsággal érkezhet – még Kim Dzsongun is ellenőrizte a gyártást

Észak-Koreában, 2026 májusában számolt be a Koreai Központi Hírügynökség arról, hogy Kim Dzsongun meglátogatott egy hadiipari üzemet, ahol tüzérségi rendszereket gyártanak. A közölt információk szerint az új észak-koreai fegyver 155 milliméteres önjáró tarackként jelenik meg a hadsereg fejlesztései között, és a gyár három hadosztálynyi készlet előállításán dolgozik – közölte a LENTA.RU.

Új észak-koreai fegyverről közöltek adatokat: az M2018 önjáró löveg

Fotó: KCNA / Koreai Központi Hírügynökség

Új észak-koreai fegyver – több mint 60 kilométeres hatótávról számoltak be

A KCNA szerint az új nagy kaliberű, huzagolt lövegek lőtávolsága meghaladja a 60 kilométert. Ezeket a rendszereket különböző hadműveleti-harcászati rakétákkal és nagy teljesítményű rakéta-sorozatvetőkkel együtt szánják az első vonalbeli egységek felszerelésére.

A beszámoló szerint Kim Dzsongunnak az új önjáró löveg tesztjeiről is jelentést tettek, köztük a korszerűsített lövedékekkel végrehajtott lőgyakorlatokról.

Több mint 60 kilométerre lőhet az új önjáró löveg

Új fegyverrendszereket mutatott be Phenjan

A közzétett felvételeken az új, 155 milliméteres önjáró tarackok és gyártási folyamatuk is látható. A fejlesztések azt jelzik, hogy Észak-Korea továbbra is jelentős hangsúlyt helyez a tüzérségi és rakétarendszerek modernizálására.