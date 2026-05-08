Észak-Korea új fegyvere komoly hatótávolsággal érkezhet – még Kim Dzsongun is ellenőrizte a gyártást

Észak-Koreában, 2026 májusában számolt be a Koreai Központi Hírügynökség arról, hogy Kim Dzsongun meglátogatott egy hadiipari üzemet, ahol tüzérségi rendszereket gyártanak. A közölt információk szerint az új észak-koreai fegyver 155 milliméteres önjáró tarackként jelenik meg a hadsereg fejlesztései között, és a gyár három hadosztálynyi készlet előállításán dolgozik – közölte a LENTA.RU.
Új észak-koreai fegyver – több mint 60 kilométeres hatótávról számoltak be
A KCNA szerint az új nagy kaliberű, huzagolt lövegek lőtávolsága meghaladja a 60 kilométert. Ezeket a rendszereket különböző hadműveleti-harcászati rakétákkal és nagy teljesítményű rakéta-sorozatvetőkkel együtt szánják az első vonalbeli egységek felszerelésére.
A beszámoló szerint Kim Dzsongunnak az új önjáró löveg tesztjeiről is jelentést tettek, köztük a korszerűsített lövedékekkel végrehajtott lőgyakorlatokról.
Új fegyverrendszereket mutatott be Phenjan
A közzétett felvételeken az új, 155 milliméteres önjáró tarackok és gyártási folyamatuk is látható. A fejlesztések azt jelzik, hogy Észak-Korea továbbra is jelentős hangsúlyt helyez a tüzérségi és rakétarendszerek modernizálására.
Ez is érdekelheti:
Putyin bejelentést tett a bolygópusztító szuperfegyverről
Vlagyimir Putyin szerint Oroszország olyan fegyverrendszereket fejleszt, amelyekkel jelenleg egyetlen más ország sem rendelkezik. Az orosz elnök a védelmi minisztérium kibővített ülésén beszélt az új fejlesztésekről, amelyek szerinte hosszú időre meghatározzák az ország katonai erejét.
Súlyos csapás az orosz hadiiparra: ukrán drónok taroltak le egy kulcsfontosságú fejlesztőközpontot
Súlyos csapás érte az orosz hadiipart: ukrán drónok egy kulcsfontosságú fejlesztőközpontot találtak el a megszállt zaporizzsjai területen. A támadás nemcsak jelentős károkat okozott, hanem megmutatja azt is, hogy Kijev egyre hatékonyabban képes célba venni az orosz hadigépezet számára létfontosságú létesítményeket. A beszámolók szerint a csapás a drónok és más haditechnikai rendszerek fejlesztésében szerepet játszó központot érte.