Botrányos állítás Moszkvából: Washington fillérekért szerezné meg az Északi Áramlatot

Az orosz külügyminiszter szerint Washington az Északi Áramlat európai részesedésének felvásárlására készül, és később az amerikaiak diktálhatnák a gázárakat.
Szergej Lavrov szerint az Egyesült Államok olcsón szeretné megszerezni az Északi Áramlat azon részeit, amelyek korábban európai vállalatok tulajdonában voltak.

Északi áramlat
Északi Áramlat Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

Amerika ráteheti a kezét az Északi Áramlatra

Lavrov arról beszélt, hogy Washington most az Északi Áramlat helyreállítását tervezi, miközben korábban még az amerikai vezetés is azt állította, hogy a vezetékek soha többé nem fognak működni.

Most már ugyan az ukránokat vádolják a robbantással, de az amerikaiak szeretnék felvásárolni azt a részt, amely az európai cégeké volt

– mondta.

Az orosz külügyminiszter szerint Washington nagyjából tizedannyit fizetne ezekért az eszközökért, mint amennyit Európa eredetileg befektetett.

Ha ez megtörténik, akkor a németek kénytelenek lesznek visszaszerezni a nemzeti önbecsülésüket, és ismét használni fogják a vezetéket. A különbség csak az lesz, hogy az árakat már nem Oroszország és Németország állapítja meg, hanem az amerikaiak diktálják majd

fogalmazott Lavrov.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok szerinte az ukrajnai gáztranzit felett is ellenőrzést akar szerezni.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat–2 gázvezetékeken 2022 szeptemberében történtek robbanások. A nyomozás során Németország, Dánia és Svédország sem zárta ki a szándékos szabotázs lehetőségét.

 

