Szergej Lavrov szerint az Egyesült Államok olcsón szeretné megszerezni az Északi Áramlat azon részeit, amelyek korábban európai vállalatok tulajdonában voltak.

Amerika ráteheti a kezét az Északi Áramlatra

Lavrov arról beszélt, hogy Washington most az Északi Áramlat helyreállítását tervezi, miközben korábban még az amerikai vezetés is azt állította, hogy a vezetékek soha többé nem fognak működni.

Most már ugyan az ukránokat vádolják a robbantással, de az amerikaiak szeretnék felvásárolni azt a részt, amely az európai cégeké volt

– mondta.

Az orosz külügyminiszter szerint Washington nagyjából tizedannyit fizetne ezekért az eszközökért, mint amennyit Európa eredetileg befektetett.

Ha ez megtörténik, akkor a németek kénytelenek lesznek visszaszerezni a nemzeti önbecsülésüket, és ismét használni fogják a vezetéket. A különbség csak az lesz, hogy az árakat már nem Oroszország és Németország állapítja meg, hanem az amerikaiak diktálják majd

– fogalmazott Lavrov.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok szerinte az ukrajnai gáztranzit felett is ellenőrzést akar szerezni.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat–2 gázvezetékeken 2022 szeptemberében történtek robbanások. A nyomozás során Németország, Dánia és Svédország sem zárta ki a szándékos szabotázs lehetőségét.