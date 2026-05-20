Udvariasnak hiszi magát? – valójában minden házigazda retteg az ilyen vendégtől

A szakértők szerint az idő előtti érkezés komoly stresszt okozhat annak, aki az eseményt szervezi. A házigazda az utolsó percekben még ezer dolgot intéz. Könnyen lehet, hogy éppen köntösben rohangál hajcsavarókkal a fején – mondta Diane Gottsman etikett-szakértő. A vendégek ugyan jó szándékkal érkeznek korábban, de valójában megzavarják a legkritikusabb pillanatokat: ilyenkor kerülnek ki az italok, készül az étel, csendül fel a zene, és gyulladnak meg a gyertyák, mutatott rá a Huffpost.
A korai érkezés kellemetlen helyzetbe hozza a házigazdát
Jodi R.R. Smith etikett-tanácsadó szerint sokan nem is értik, mennyire kellemetlen helyzetet teremtenek.
A gyakorlott házigazdák az utolsó percekben öltöznek át, sminkelnek, készítik elő az italokat és az ételeket
– fogalmazott.
A szakértő szerint ilyenkor a vendég megjelenése azt eredményezi, hogy a házigazda egyszerre próbálja befejezni az előkészületeket és szórakoztatni az idő előtt beeső látogatót.
Mi számít túl korai érkezésnek az etikett szerint?
Ez országonként is változik. Vannak helyek, ahol természetes a korábbi érkezés, máshol viszont kifejezetten udvariatlanságnak számít. Nick Leighton etikett-szakértő szerint egy este 19 órára meghirdetett koktélpartira a 18:45-ös érkezés már biztosan kellemetlen.
A házigazda ilyenkor még zuhanyzik vagy éppen egy makacs dugóval küzd a borosüvegnél
– mondta, hozzátéve, hogy különösen kínos, amikor valaki már az ajtóban mentegetőzik, és azt mondja: „Remélem, nem jöttem túl korán”, hiszen ilyenkor pontosan tudja a delikvens, hogy igenis túl korán érkezett.
Van kivétel – de csak nagyon kevés
Persze vannak helyzetek, amikor elfogadható a korábbi érkezés. Ha a házigazda külön megkérte a vendéget, hogy segítsen az előkészületekben, akkor más a helyzet. Ilyenkor szükség lehet plusz kezekre a székek mozgatásához vagy a catering koordinálásához.
Mindig van az a közeli barát vagy családtag, aki automatikusan segít. Ők érkezhetnek korábban
– mondta Smith.
Mit csináljon, ha túl korán ér oda?
A szakértők szerint semmiképpen ne csöngessen be azonnal. A legjobb megoldás: várni.
Menjen egy kört a háztömb körül, üljön be egy kávézóba, görgesse a telefonját vagy csak üljön nyugodtan az autóban
– tanácsolják. Arra azonban figyelmeztetnek: még az autóban várakozás sem jó ötlet a ház előtt.
Ha a házigazda látja, hogy valaki már kint várakozik, az szorongást és plusz nyomást okozhat
– mondta Jackie Vernon-Thompson etikett-szakértő.
A szakértők szerint azok érkeznek túl korán, akik még soha nem szerveztek saját rendezvényt.
Azok az emberek, akik rendszeresen adnak partikat, soha nem csinálnának ilyet
– mondta Leighton.
A tanács egyszerű: ha valaki nem érti, miért probléma a korai érkezés, ideje lenne saját bulit szerveznie.
