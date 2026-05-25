Evés után jön az álmosság? – ezt próbálja ki helyette

Egyre több egészségügyi kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy étkezés után nem feltétlenül a pihenés a legjobb választás. Több vizsgálat szerint a közvetlenül evés után végzett könnyű séta mérsékelheti az étkezést követő vércukorszint-emelkedést, különösen akkor, ha a mozgás az első 30 percben történik.

Az étkezés utáni séta segíthet mérsékelni a vércukorszint-emelkedést

Étkezés utáni séta: már 10 perc is számíthat

Nem kell edzésre gondolni: egy lassú séta a ház körül, egy rövid kör a parkban vagy akár néhány perc lépcsőzés is segíthet.

A lényeg az időzítés, mert a szervezet ilyenkor kezdi feldolgozni az étkezéssel bevitt szénhidrátokat.

A mozgó izmok több cukrot használnak fel energiaként, így a vércukorszint nem emelkedik olyan hirtelen. Ez nemcsak cukorbetegeknek lehet fontos, hanem azoknak is, akik evés után gyakran tapasztalnak fáradtságot, álmosságot vagy délutáni édességvágyat.

Nem a tempó, hanem a rendszeresség a fontos

A kutatások szerint a rövid, étkezésekhez igazított séták akár hatékonyabbak lehetnek, mint egy hosszabb, de rosszabbul időzített séta. Egy vizsgálatban három, étkezés után végzett 15 perces séta kedvezőbben hatott a napi vércukorértékekre, mint egyetlen 45 perces reggeli séta.

Ez jó hír azoknak, akiknek nehéz hosszabb edzést beilleszteniük a napjukba. Elég lehet ebéd vagy vacsora után felállni, és pár percet mozogni.

Egyszerű szokás, nagy hatással

Az étkezés utáni séta nem csodaszer, és nem helyettesíti az egészséges étrendet vagy az orvosi kezelést, de könnyen beépíthető napi rutin lehet.

Különösen hasznos lehet szénhidrátban gazdagabb étkezések után, amikor nagyobb eséllyel ugrik meg a vércukorszint.

A legjobb, ha evés után 10–15 percen belül elindul, akár csak egy rövid körre. A szervezetnek már ennyi is segítséget jelenthet, miközben ön frissebbnek és energikusabbnak érezheti magát – hívta fel a figyelmet a Focus Online.