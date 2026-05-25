Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vércukorszint

Evés után jön az álmosság? – ezt próbálja ki helyette

16 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan evés után azonnal a kanapéra dőlnek, pedig néhány perc mozgás sokat segíthet a szervezetnek. Az étkezés utáni séta különösen a vércukorszint szempontjából lehet hasznos, és már egy rövid, kényelmes tempójú kör is érezhető változást hozhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vércukorszintegészségéletmódséta

Egyre több egészségügyi kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy étkezés után nem feltétlenül a pihenés a legjobb választás. Több vizsgálat szerint a közvetlenül evés után végzett könnyű séta mérsékelheti az étkezést követő vércukorszint-emelkedést, különösen akkor, ha a mozgás az első 30 percben történik.

Az étkezés utáni séta segíthet mérsékelni a vércukorszint-emelkedést
Az étkezés utáni séta segíthet mérsékelni a vércukorszint-emelkedést
Fotó: Alan Bowman / Unsplash

Étkezés utáni séta: már 10 perc is számíthat

Nem kell edzésre gondolni: egy lassú séta a ház körül, egy rövid kör a parkban vagy akár néhány perc lépcsőzés is segíthet. 

A lényeg az időzítés, mert a szervezet ilyenkor kezdi feldolgozni az étkezéssel bevitt szénhidrátokat.

A mozgó izmok több cukrot használnak fel energiaként, így a vércukorszint nem emelkedik olyan hirtelen. Ez nemcsak cukorbetegeknek lehet fontos, hanem azoknak is, akik evés után gyakran tapasztalnak fáradtságot, álmosságot vagy délutáni édességvágyat.

Azok az emberek, akik sétálnak, éberebbnek és produktívabbnak érzik magukat, mint azok, akik a kanapén maradnak
Azok az emberek, akik sétálnak, éberebbnek és produktívabbnak érzik magukat, mint azok, akik a kanapén maradnak
Fotó: Chris Lynch  / Unsplash

Nem a tempó, hanem a rendszeresség a fontos

A kutatások szerint a rövid, étkezésekhez igazított séták akár hatékonyabbak lehetnek, mint egy hosszabb, de rosszabbul időzített séta. Egy vizsgálatban három, étkezés után végzett 15 perces séta kedvezőbben hatott a napi vércukorértékekre, mint egyetlen 45 perces reggeli séta.

A jól időzített rövid séta többet ér, mint egy hosszabb, de rosszul időzített mozgásforma
A jól időzített rövid séta többet ér, mint egy hosszabb, de rosszul időzített mozgásforma
Fotó: Emma Simpson / Unsplash

Ez jó hír azoknak, akiknek nehéz hosszabb edzést beilleszteniük a napjukba. Elég lehet ebéd vagy vacsora után felállni, és pár percet mozogni.

Egyszerű szokás, nagy hatással

Az étkezés utáni séta nem csodaszer, és nem helyettesíti az egészséges étrendet vagy az orvosi kezelést, de könnyen beépíthető napi rutin lehet.

Különösen hasznos lehet szénhidrátban gazdagabb étkezések után, amikor nagyobb eséllyel ugrik meg a vércukorszint.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A legjobb, ha evés után 10–15 percen belül elindul, akár csak egy rövid körre. A szervezetnek már ennyi is segítséget jelenthet, miközben ön frissebbnek és energikusabbnak érezheti magát – hívta fel a figyelmet a Focus Online.

Ez is érdekelheti:

Friss kutatás szerint ezek a legjobb mozgások térdízületi gyulladásra

Egy friss, nagyszabású kutatás szerint nem feltétlenül a bonyolult edzéstervek segíthetnek a legtöbbet a fájó térden. A térdízületi gyulladás esetén a séta, a kerékpározás és az úszás hozhatja a legjobb eredményeket a fájdalom csökkentésében és a mozgás javításában.

Reggel vagy este jobb edzeni? – Kiderült, mikor a leghatékonyabb a sportolás

Egy friss kutatás szerint nemcsak az számíthat, hogy mennyit mozog, hanem az is, mikor edz a nap folyamán. Az edzés reggel, különösen 7 és 8 óra között, kedvezőbb összefüggést mutatott több szív- és anyagcsere-kockázati tényezővel is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!