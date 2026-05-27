Gyógyíthatatlan betegséget is okozhat ez az étrend

A dohányzás káros hatásai közismertek, de a kutatók szerint nemcsak a cigaretta veszélyezteti a tüdőt. Egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy az étrend is fontos szerepet játszik a krónikus tüdőbetegségek, például a COPD kialakulásában és súlyosbodásában – írja a Focus.de.

Egyre több bizonyíték van rá, hogy az étrend hatással van a tüdő egészségére

Az egészséges étrend támogathatja a tüdő működését, míg a feldolgozott, egészségtelen ételekben gazdag táplálkozás növelheti a gyulladások és bizonyos betegségek kockázatát.

Hogyan hat az étrend a tüdő egészségére?

A modern, úgynevezett „nyugati” étrend gyakran sok cukrot, telített zsírt és erősen feldolgozott élelmiszert tartalmaz, ami a kutatások szerint elhízáshoz vezethet. Az elhízás nemcsak anyagcsere-szinten jelent problémát, hanem az immunrendszer működését és más sejttípusokat is befolyásolhat, így a tüdő egészségére is hatással van.

Milyen kapcsolat van a COPD és az étrend között?

A COPD egy fokozatosan romló, jelenleg nem gyógyítható tüdőbetegség, amelyben a légutak tartósan begyulladnak és beszűkülnek, ez pedig állandó légzési nehézséget okoz.

A kutatók egyre inkább úgy látják, hogy a COPD kialakulása nemcsak környezeti hatásokhoz, például a dohányzáshoz köthető, hanem anyagcsere-folyamatok is szerepet játszhatnak benne. Az egészségtelen étrend olyan biológiai változásokat indíthat el, amelyek befolyásolják az immunsejtek működését, valamint a tüdő és az izmok sejtjeinek viselkedését is.

A jelenlegi nemzetközi kutatások azt vizsgálják, hogy ezek az anyagcsere- és úgynevezett epigenetikai változások mennyiben járulnak hozzá a COPD kialakulásához, és hogy az életmód, illetve a környezeti tényezők hogyan gyorsíthatják fel ezt a folyamatot, illetve hogyan lehetne ezt megelőzni vagy lassítani.

Milyen étrend támogatja a tüdő egészségét?

A szakértők szerint a tüdő számára kedvezőbb az a táplálkozástudomány által is támogatott étrend, amely növényi alapú, sok zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, teljes kiőrlésű gabonát és olajos magvakat tartalmaz, valamint rendszeresen biztosít omega–3 zsírsavakat például halakból vagy más forrásokból.