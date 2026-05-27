Gyógyíthatatlan betegséget is okozhat ez az étrend

A dohányzás káros hatásai közismertek, de a kutatók szerint nemcsak a cigaretta veszélyezteti a tüdőt. Egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy az étrend is fontos szerepet játszik a krónikus tüdőbetegségek, például a COPD kialakulásában és súlyosbodásában – írja a Focus.de.
Az egészséges étrend támogathatja a tüdő működését, míg a feldolgozott, egészségtelen ételekben gazdag táplálkozás növelheti a gyulladások és bizonyos betegségek kockázatát.
Hogyan hat az étrend a tüdő egészségére?
A modern, úgynevezett „nyugati” étrend gyakran sok cukrot, telített zsírt és erősen feldolgozott élelmiszert tartalmaz, ami a kutatások szerint elhízáshoz vezethet. Az elhízás nemcsak anyagcsere-szinten jelent problémát, hanem az immunrendszer működését és más sejttípusokat is befolyásolhat, így a tüdő egészségére is hatással van.
Milyen kapcsolat van a COPD és az étrend között?
A COPD egy fokozatosan romló, jelenleg nem gyógyítható tüdőbetegség, amelyben a légutak tartósan begyulladnak és beszűkülnek, ez pedig állandó légzési nehézséget okoz.
A kutatók egyre inkább úgy látják, hogy a COPD kialakulása nemcsak környezeti hatásokhoz, például a dohányzáshoz köthető, hanem anyagcsere-folyamatok is szerepet játszhatnak benne. Az egészségtelen étrend olyan biológiai változásokat indíthat el, amelyek befolyásolják az immunsejtek működését, valamint a tüdő és az izmok sejtjeinek viselkedését is.
A jelenlegi nemzetközi kutatások azt vizsgálják, hogy ezek az anyagcsere- és úgynevezett epigenetikai változások mennyiben járulnak hozzá a COPD kialakulásához, és hogy az életmód, illetve a környezeti tényezők hogyan gyorsíthatják fel ezt a folyamatot, illetve hogyan lehetne ezt megelőzni vagy lassítani.
Milyen étrend támogatja a tüdő egészségét?
A szakértők szerint a tüdő számára kedvezőbb az a táplálkozástudomány által is támogatott étrend, amely növényi alapú, sok zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, teljes kiőrlésű gabonát és olajos magvakat tartalmaz, valamint rendszeresen biztosít omega–3 zsírsavakat például halakból vagy más forrásokból.
Az ilyen étrend antioxidánsokban gazdag, és segíthet csökkenteni a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, ami kedvezően hathat a tüdő működésére. Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel is, mert a víz segíthet a légutakban lévő váladék oldásában és eltávolításában.
