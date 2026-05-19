Súlyos figyelmeztetés érkezett: Európa biztonsága került veszélybe

Európa biztonsága Kaja Kallas szerint jelenleg a hidegháború utáni időszak legsúlyosabb kihívásaival néz szembe. Az uniós főképviselő Strasbourgban arról beszélt, hogy a fenyegetettség romlása és a védelmi képesség hiánya jelenti a fő problémát.

Kaja Kallas: Európa jelenleg a legveszélyesebb biztonságpolitikai környezetben él a hidegháború vége óta

Európa jelenleg a legveszélyesebb biztonságpolitikai környezetben él a hidegháború vége óta, a legfőbb kihívás az európai biztonságra nézve a fenyegetettségi helyzet romlása és a védelmi képesség hiánya - hívta fel a figyelmet Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképvelő Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésének az Egyesült Államok esetleges európai katonai jelenlétének csökkentéséről folytatott vitáján Kallas kijelentette: Oroszország hosszú távú konfrontációra készül a Nyugattal. Az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vajon tesztelni meri-e az európai védelmi képességeket, az csak az Európai Unión múlik - figyelmeztetett.

Az elrettentés csak akkor működik, ha hiteles. A gyengeség csak agressziót vált ki

- fogalmazott.

A főképviselő azt monda: Oroszország nem csak Ukrajnát, hanem egész Európát fenyegeti. "Jól tudjuk, hogy Oroszország mit akar elérni" - fogalmazott Kallas, majd közölte: Oroszország a következő 3-5 évben "tesztelheti" Európa védelmi képességeit.

A főképviselő kihívásnak nevezte a transzatlanti kapcsolatok megváltozását, és megjegyezte, hogy a második világháború vége óta az Egyesült Államok jelenti az európai biztonság legfőbb garanciáját. Amerika jelentősen hozzájárul a NATO elrettentő erejéhez és védelméhez - hívta fel a figyelmet.

Az amerikai katonák jelenléte Európában a mi érdekünket szolgálja, de egyben az Egyesült Államok érdekét is

- fogalmazott.

Szavai szerint Washington geopolitikai prioritásai átalakulóban vannak. Előreláthatónak nevezte, hogy az Egyesült Államok visszavonhat katonákat Európából, mert - mint kifejtette - Washington egyre inkább áthelyezi a hangsúlyt a Csendes-óceán térségére és a nyugati féltekére. Ennek ellenére a NATO elrettentő ereje továbbra is érintetlen, a katonai szövetség továbbra is fenntartja erős jelenlétét a keleti szárnyon, mert - mint fogalmazott - "most nem mutatkozhatunk gyengének".

Az üzenet világos: Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért. A biztonság szavatolása érdekében erősíteni kell az európai védelmi képességet, fokozni a védelmi gyártást. Mindennek költségei vannak, de az agresszió elriasztása olcsóbb, mint megvívni egy háborút - hívta fel a figyelmet.

Kallas kijelentette továbbá: folytatni kell Ukrajna támogatását, ugyanis - szavai szerint - Ukrajna az első védelmi vonala Európának. Az ukránok nem csak saját hazájukat, hanem Európát is védik. Ukrajna időt nyer Európának ahhoz, hogy megerősítse saját védelmét. Ezért fokozni kell Ukrajna gazdasági, katonai és politikai támogatását - tette hozzá beszédében az uniós diplomácia vezetője – írja az MTI.