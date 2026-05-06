Claire Brosseau mentális betegségei miatt harcol a bíróságon az eutanáziáért

Claire Brosseau szerint hiába veszi körül szerető család, barátok és egy „tökéletes élet”, számára minden nap egy újabb kínzás, ezért ragaszkodik, hogy eutanázia során oltsák ki az életét. „Minden reggel úgy ébredek, hogy nem hiszem, túl fogom élni a napot” – mondta a bíróság előtt a kanadai színésznő és komikus, aki elmondása szerint hónapok óta nem hagyta el otthonát súlyos bipoláris és poszttraumás zavarai miatt, számolt be a New York Post.

Eutanázia: Claire Brosseau súlyos mentális problémái miatt bíróságon harcol azért, hogy asszisztált öngyilkosságot követhessen el – Fotó: COLE BURSTON / AFP

Többször próbált véget vetni az életének

A színésznő korábban több alkalommal is megpróbált öngyilkosságot elkövetni – túladagolással, öncsonkítással, sőt még halálos allergiáját is „fegyverként” használta volna. Állítása szerint azonban egyik kísérlete sem járt sikerrel.

Most azt szeretné elérni, hogy kivételt tegyenek vele: bár a kanadai törvények jelenleg tiltják az eutanáziát pusztán mentális betegségek esetén, ő alkotmányos jogokra hivatkozva küzd a „méltóságteljes halálért”.

A történet még tragikusabb, hogy a színésznő családja határozottan ellenzi a döntését. Testvére dühösen reagált: „Ez egyszerűen feladás.” Édesanyja pedig megtörten nyilatkozott: „Egy anya sem akarja elveszíteni a gyermekét – de azt sem, hogy így szenvedjen.”

Az orvosok sem értenek egyet az eutanázia-kérelemmel

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy még a kezelőorvosai között sincs egyetértés. Egyik pszichiátere szerint van esély a gyógyulásra, és az eutanázia „nem az egyetlen út”. Egy másik szakember viszont – bár reméli, hogy a színésznő meggondolja magát – végül támogatja a döntését.

A színésznő már egészen fiatalon a halál gondolatával foglalkozott. Egykori naplójában már 8 évesen azt írta: bárcsak ne élne. Saját bevallása szerint egész életét végigkísérte a depresszió és a szenvedés.

Több mint 20 kezelés sem segített

Az évek során szinte minden létező terápiát kipróbált: gyógyszerek tucatjait, különböző terápiás módszereket, sőt elektrosokk-kezelést is. Állítása szerint semmi sem hozott tartós javulást.

Az ügy most a bíróság előtt van, és akár precedensértékű döntés is születhet. Ha a színésznő megkapja az engedélyt, az alapjaiban változtathatja meg az eutanáziáról szóló törvényeket Kanadában.