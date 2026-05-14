A NASA adatai olyan titkot rejtettek, ami átírhatja az emberiség helyét az univerzumban

Az exobolygók kutatásában hatalmas áttörést jelenthet az új tanulmány, amelyben a Princeton Egyetem kutatói mesterséges intelligenciával vizsgálták át a NASA TESS űrtávcsövének adatait. A rendszer több mint 83 millió csillag fényváltozásait elemezte, és 11 554 bolygójelöltet azonosított, köztük 10 091 teljesen új lehetséges világot – írja a DailyMail.

Exobolygók ezrei bújhattak meg a halvány csillagok körül

A kutatók szerint a mostani eredmény azért különösen izgalmas, mert a korábbi keresések főként a fényesebb, könnyebben vizsgálható csillagokra koncentráltak. Az új módszer viszont sokkal halványabb csillagok körül is képes volt bolygójelölteket találni.

A felfedezés nem jelenti azt, hogy mindegyik bolygó létezését már biztosan igazolták. A jelölteket további megfigyelésekkel kell megerősíteni, de ha csak egy részük bizonyul valósnak, az is jelentősen növelheti az ismert idegen világok számát.

A listán 11 olyan égitest is szerepel, amelyet a kutatók szuper-Földként írnak le. Ezek a bolygók a Földnél nagyobbak lehetnek, de nem feltétlenül alkalmasak életre, mert egyelőre nem tudni, van-e rajtuk folyékony víz, vagy a lakhatósági zónában keringenek-e.

