Így pörgesse fel az eladásait a Facebook Marketplace-en: egy trükk, amitől mindenki a hirdetésére kattint

A Marketplace az egyik legnépszerűbb internetes apróhirdetési felületté vált a feleslegessé vált tárgyak értékesítésére. Azonban nem minden termékre könnyű felhívni a vásárlók figyelmét a Facebook Marketplacen, különösen akkor, ha speciális vagy szűk körnek szóló eszközökről van szó – írja a Dexerto.

AI-nőket raknak a Facebook Marketplace-hirdetésekbe

Fotó: NurPhoto via AFP/Jaap Arriens

A Facebook Marketplace-en is működik az ősi taktika

Ezzel a problémával szembesült Brandon Carone is, aki több mint 10 ezer dollár értékben próbált Caterpillar munkagépekhez tartozó villákat és egy billenőkanalat eladni. Mivel ezekre az ipari alkatrészekre viszonylag kevés potenciális vevő keres rá, az eladó szokatlan megoldást választott: mesterséges intelligenciával vonzó nőket retusáltatott a hirdetésében lévő fotókra.

A vonzó nőkkel felturbózott hirdetések mostanra jelenséggé kezdtek válni a Facebook Marketplace-en,

részben mivel annyira meghökkentő használt holmis magánhirdetésekben ilyet látni, hogy más felhasználók sírós és nevetős hangulatjelekkel megtűzdelt kommentárok kíséretében továbbosztják azokat.

A nagyközönség látszólag lesújtó véleménye ellenére a taktika működik, több olyan hirdető is nagy érdeklődésről és sikeres eladásról számolt be, akik eddig hiába hirdették a használt termékeiket. Az egyikük szerint korábban senkit sem érdekelték az edzőtermi gépei, de rengeteg érdeklődő jelentkezett, miután mesterséges intelligenciával vonzó nőket rakatott a hirdetésben lévő képekre.

This dude on FB Marketplace has multiple listing for heavy Caterpillar industrial equipment superimposed with AI-generated female models. Must have industry-leading click through rates.



Absolutely crying rn. https://t.co/Mpx6QIdOtQ pic.twitter.com/EINbmxJO66 — Trung Phan (@TrungTPhan) May 28, 2026

A termékek vonzó nőkkel való reklámozása emberemlékezet óta használt eladási stratégia, azonban az MI-alapú képmanipulálással hirtelen bárki számára lehetővé vált, hogy pillanatok alatt és ingyen modellekkel turbózza fel a hirdetéseiben lévő képeket. Ennek megfelelően valószínű, hogy a közeljövőtől kezdve a használtpiaci hirdetésekben is megszokottá válik a figyelemfelkeltési taktika használata.

