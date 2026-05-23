Ez a négy egyszerű gyakorlat éveket fiatalíthat a testén

A Tokiói Mezőgazdasági és Műszaki Egyetem kutatói egy különleges, mindössze négy gyakorlatból álló programot teszteltek. A résztvevők napi 10 percet edzettek két héten keresztül, kizárólag hanyatt fekve. A fekvő gyakorlatok eredménye még a szakembereket is meglepte, számolt be a focus.

A testkontrollt javító fekvő gyakorlatok egyike a medenceemelés – Fotó: Unsplash

A vizsgálat szerint már ilyen rövid idő alatt is javult a résztvevők mozgáskoordinációja, egyensúlya és testkontrollja. A kutatók szerint a titok nem az izomnövekedésben rejlik, hanem abban, hogy az idegrendszer hatékonyabban kezdi irányítani a test mozgását.

Ez a 4 fekvő gyakorlat változtathatja meg a testét

A teljes program körülbelül 10 percig tart, minden gyakorlatot 2 és fél percig kell végezni.

1. Hasfeszítés hanyatt fekve

Feküdjön a hátára, majd tudatosan feszítse meg a hasizmait, és tartsa stabilan a törzsét.

2. Medenceemelés

Lassan emelje meg a medencéjét, majd engedje vissza. Fontos, hogy közben a hát és a csípő egyenes maradjon.

3. Lábnyújtás kontrolláltan

Az egyik lábát lassan nyújtsa ki, majd húzza vissza úgy, hogy a medencéje ne billenjen el. Ezután ismételje meg a másik lábbal is.

4. Lábujj-koordináció

Terpessze szét a lábujjait, majd zárja össze őket. Bár egyszerűnek hangzik, ez a gyakorlat komolyan fejleszti a finommotoros koordinációt.

Ezért működik ilyen hatékonyan

A kutatók szerint a fekvő helyzet egyik legnagyobb előnye, hogy a gravitáció kevésbé terheli a testet. Így a mozdulatok pontosabban és biztonságosabban kivitelezhetők, miközben az idegrendszer „újratanulja” a helyes mozgásmintákat.

A szakemberek szerint a gyakorlatok különösen sokat segíthetnek azoknak, akik ülőmunkát végeznek, keveset mozognak, vagy gyakran érzik bizonytalannak az egyensúlyukat.

Már két hét után érezhető lehet a változás

A tanulmányban 39 fiatal felnőtt vett részt, akik két héten át minden nap elvégezték a programot. A kutatók szerint már ennyi idő után mérhető javulást tapasztaltak az egyensúly és a mozgáskontroll terén.

A szakértők úgy vélik, a módszer hosszabb távon segíthet megelőzni az eleséseket, javíthatja a testtartást, és könnyebbé teheti a mindennapi mozgást — ráadásul teljesen ingyen.