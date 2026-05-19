Ön képes erre segítség nélkül? A válasz sokkal fontosabb lehet, mint hinné

A felállás teszt során nincs szükség semmilyen különleges eszközre vagy orvosi vizsgálatra. A feladat egyszerű: le kell ülni a földre, majd segítség nélkül felállni. A kutatók szerint azonban már ebből az egyetlen mozdulatsorból is rengeteg információ derülhet ki a szervezet állapotáról – írja a Focus.

Felállás teszt: ezért figyelmeztethet komoly egészségi kockázatra

A kutatásban több mint négyezer, 46 és 75 év közötti embert vizsgáltak. A résztvevőket átlagosan több mint 12 éven keresztül követték, és az eredmények nagyon erős összefüggést mutattak a teszt eredménye és a halálozási kockázat között.

Azok, akik könnyedén, támaszkodás nélkül tudtak leülni és felállni, sokkal jobb eredményeket értek el hosszú távon. Ezzel szemben azoknál, akik kézzel, térddel vagy más módon segítették magukat, jóval magasabb volt a természetes és szív-érrendszeri halálozás aránya.

A szakemberek szerint a teszt valójában nem csak az izomerőt méri. Egyszerre mutatja meg az egyensúlyt, a koordinációt, a hajlékonyságot és az úgynevezett funkcionális tartalékot is. Ez utóbbi különösen fontos lehet idősebb korban, mert nagy szerepet játszik abban, hogy a szervezet mennyire képes regenerálódni egy sérülés, betegség vagy műtét után.

A pontozás egyszerű: minden támaszkodásért pontlevonás jár. Ha valaki meginog vagy elveszíti az egyensúlyát, azért fél pontot vonnak le. A maximális eredmény 10 pont lehet, a kutatók szerint azonban már a 8 pont alatti eredmény is figyelmeztető jel lehet.

Mit tehet, ha gyenge eredményt ér el?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a rossz eredmény nem végleges ítélet. Az erőnlét, az egyensúly és a mozgékonyság fejleszthető, sok esetben akár néhány hónap alatt is jelentős javulás érhető el.

A rendszeres erősítő edzés, a guggolások, kitörések, mobilitási gyakorlatok és az egyensúlyfejlesztő feladatok mind segíthetnek javítani a felállás teszt eredményén. A kutatók szerint éppen ezért ez az egyszerű otthoni egészségteszt sok ember számára lehet fontos figyelmeztetés.

