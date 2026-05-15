Feltörték a fiókját? Ezekből a jelekből derül ki, ha baj van

A feltört fiók ma már nem ritka probléma, és gyors reakció nélkül komoly kárt is okozhat. A kiberbűnözők gyakran nem állnak meg egyetlen szolgáltatásnál, ugyanazokat az adatokat több helyen is kipróbálják. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és azonnal lépjünk – írja a Computer Bild.

Feltört fiók: honnan vehetjük észre, hogy baj van?

Léteznek ugyan adatbázisok, amelyek kiszivárgott e-mail címeket és jelszavakat gyűjtenek, például a „Have I Been Pwned?”, de ezek sem fednek le minden esetet. Itt ellenőrizhető, hogy szerepelnek-e adataink ismert adatlopásokban. Gyakran inkább a mindennapi jelek árulkodnak: ha ismerőseink furcsa üzeneteket kapnak tőlünk, ha közösségi profilunkon általunk nem írt bejegyzések jelennek meg, vagy szokatlan aktivitást látunk, nagy eséllyel feltörték valamelyik fiókunkat. Ilyenkor a gyors reagálás kulcsfontosságú.

Mit kell tenni feltört fiók esetén?

Ha illetéktelenek fértek hozzá a fiókhoz, elsőként ki kell zárni őket. Ez jellemzően jelszócserével történik, de ha ez nem lehetséges, azonnal az adott szolgáltató ügyfélszolgálatához kell fordulni, mivel sok platform külön helyreállítási folyamatot kínál.

A hozzáférés visszaszerzése után érdemes egy gyors biztonsági ellenőrzést elvégezni:

Jelszócsere minden más oldalon, ahol ugyanazt használtuk. Gyanús bejegyzések és üzenetek törlése. Ismerősök értesítése, ha kommunikációra is használtuk a fiókot. Vírusellenőrzés futtatása minden eszközön. Fizetési és rendelési előzmények ellenőrzése. Kétfaktoros hitelesítés bekapcsolása, ha elérhető.

Hogyan előzhető meg az adatlopás?

A megelőzés egyik alapja az erős, egyedi jelszavak használata minden szolgáltatáshoz. A jelszavak újrafelhasználása különösen kockázatos, mert egyetlen szivárgás több fiókot is veszélybe sodorhat. Emellett érdemes bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást, kerülni a jelszavak megosztását, és mindig kijelentkezni nyilvános eszközök használata után. Fontos az adathalász e-mailek felismerése, valamint az is, hogy csak megbízható forrásból telepítsünk programokat. A szakértők szerint a vírusvédelem és a jelszókezelők használata tovább csökkenti a kockázatot, mivel segítenek a gyanús tevékenységek és adatlopások időben történő felismerésében.