Feltörték a fiókját? Ezekből a jelekből derül ki, ha baj van

A feltört fiók ma már nem ritka probléma, és gyors reakció nélkül komoly kárt is okozhat. A kiberbűnözők gyakran nem állnak meg egyetlen szolgáltatásnál, ugyanazokat az adatokat több helyen is kipróbálják. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és azonnal lépjünk – írja a Computer Bild.
Feltört fiók: honnan vehetjük észre, hogy baj van?
Léteznek ugyan adatbázisok, amelyek kiszivárgott e-mail címeket és jelszavakat gyűjtenek, például a „Have I Been Pwned?”, de ezek sem fednek le minden esetet. Itt ellenőrizhető, hogy szerepelnek-e adataink ismert adatlopásokban. Gyakran inkább a mindennapi jelek árulkodnak: ha ismerőseink furcsa üzeneteket kapnak tőlünk, ha közösségi profilunkon általunk nem írt bejegyzések jelennek meg, vagy szokatlan aktivitást látunk, nagy eséllyel feltörték valamelyik fiókunkat. Ilyenkor a gyors reagálás kulcsfontosságú.
Mit kell tenni feltört fiók esetén?
Ha illetéktelenek fértek hozzá a fiókhoz, elsőként ki kell zárni őket. Ez jellemzően jelszócserével történik, de ha ez nem lehetséges, azonnal az adott szolgáltató ügyfélszolgálatához kell fordulni, mivel sok platform külön helyreállítási folyamatot kínál.
A hozzáférés visszaszerzése után érdemes egy gyors biztonsági ellenőrzést elvégezni:
- Jelszócsere minden más oldalon, ahol ugyanazt használtuk.
- Gyanús bejegyzések és üzenetek törlése.
- Ismerősök értesítése, ha kommunikációra is használtuk a fiókot.
- Vírusellenőrzés futtatása minden eszközön.
- Fizetési és rendelési előzmények ellenőrzése.
- Kétfaktoros hitelesítés bekapcsolása, ha elérhető.
Hogyan előzhető meg az adatlopás?
A megelőzés egyik alapja az erős, egyedi jelszavak használata minden szolgáltatáshoz. A jelszavak újrafelhasználása különösen kockázatos, mert egyetlen szivárgás több fiókot is veszélybe sodorhat. Emellett érdemes bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást, kerülni a jelszavak megosztását, és mindig kijelentkezni nyilvános eszközök használata után. Fontos az adathalász e-mailek felismerése, valamint az is, hogy csak megbízható forrásból telepítsünk programokat. A szakértők szerint a vírusvédelem és a jelszókezelők használata tovább csökkenti a kockázatot, mivel segítenek a gyanús tevékenységek és adatlopások időben történő felismerésében.
