Összeomlott egy felüljáró, többen meghaltak – videó

A munkások azért szakították meg a betonpanelek vágását, mert az építmény egyik része megsüllyedt. A felüljáró egy szakasza azonban a helyszíni ellenőrzés közben hirtelen összeomlott – írja az ABC.
Bontás közben omlott le a felüljáró
A lezuhanó törmelék maga alá temette az ott dolgozó embereket.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint három ember meghalt a balesetben.
További három sérültet kórházba szállítottak ellátásra. A rendőrség és a mentőegységek lezárták a környéket a további veszélyek elkerülése érdekében. A helyszínen meghajlott acélgerendák és összetört betondarabok maradtak a romok között.
A lehulló törmelék egy közeli vasútvonalat is érintett, ezért ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés Szöul állomás felé.
Az 1966-ban épült szerkezet bontását tavaly augusztusban kezdték meg a biztonsági problémák miatt.
