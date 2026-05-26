Összeomlott egy felüljáró, többen meghaltak – videó

A munkások azért szakították meg a betonpanelek vágását, mert az építmény egyik része megsüllyedt. A felüljáró egy szakasza azonban a helyszíni ellenőrzés közben hirtelen összeomlott – írja az ABC.

Többen megsérültek a felüljárónál történt baleset során.

Bontás közben omlott le a felüljáró

A lezuhanó törmelék maga alá temette az ott dolgozó embereket.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint három ember meghalt a balesetben.

További három sérültet kórházba szállítottak ellátásra. A rendőrség és a mentőegységek lezárták a környéket a további veszélyek elkerülése érdekében. A helyszínen meghajlott acélgerendák és összetört betondarabok maradtak a romok között.

A lehulló törmelék egy közeli vasútvonalat is érintett, ezért ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés Szöul állomás felé.

Az 1966-ban épült szerkezet bontását tavaly augusztusban kezdték meg a biztonsági problémák miatt.