Összeomlott egy felüljáró, többen meghaltak – videó

Három ember életét vesztette, további három pedig megsérült kedden Szöulban, amikor részben összeomlott egy bontás alatt álló régi közúti szerkezet. A több évtizedes felüljáró bontási munkálatait biztonsági okokból már korábban leállították.
A munkások azért szakították meg a betonpanelek vágását, mert az építmény egyik része megsüllyedt. A felüljáró egy szakasza azonban a helyszíni ellenőrzés közben hirtelen összeomlott – írja az ABC.

Többen megsérültek a felüljárónál történt baleset során. (Képünk illusztráció)
Fotó: Origo - Csudai Sándor

Bontás közben omlott le a felüljáró

A lezuhanó törmelék maga alá temette az ott dolgozó embereket.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint három ember meghalt a balesetben.

További három sérültet kórházba szállítottak ellátásra. A rendőrség és a mentőegységek lezárták a környéket a további veszélyek elkerülése érdekében. A helyszínen meghajlott acélgerendák és összetört betondarabok maradtak a romok között.

A lehulló törmelék egy közeli vasútvonalat is érintett, ezért ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés Szöul állomás felé.

Az 1966-ban épült szerkezet bontását tavaly augusztusban kezdték meg a biztonsági problémák miatt.

Tragédia a Váci úti felüljárónál

Nemrég halálos tömegkarambol történt Budapesten, a Váci úti felüljárónál, ahol öt autó ütközött össze, és az egyik jármű a mélybe zuhant. A tragédiában két ember meghalt, többen pedig megsérültek. 

Felüljáró alá szorult kamion okozott fennakadást Szombathelyen

Komoly fennakadást okozott Szombathelyen, hogy egy kamion sofőrje figyelmen kívül hagyta a magasságkorlátozást, és behajtott a vasúti felüljáró alá. A pótkocsi beszorult, a felüljáró pedig gyakorlatilag letépte a jármű felépítményét.

 

 

