Több mint 300 turista lógott a levegőben órákon át – videón a drámai mentőakció

Műszaki hiba miatt leállt hétfőn az indiai Gulmarg térségében működő kötélpályás rendszer, ezért több száz turista rekedt a magasban. A hatóságok szerint összesen 320 ember tartózkodott a felvonó kabinjaiban, amikor a rendszer működése megszakadt - számolt be róla a Gulf News.

A felvonó meghibásodása miatt több száz turista rekedt a magasban - Képünk illusztráció

A Gulmarg Gondola Ázsia egyik legmagasabban fekvő felvonórendszerének számít. A meghibásodás következtében több tucat kabin állt meg a levegőben, néhány jelentős magasságban a hegyvidéki terület felett.

A mentőegységek azonnal megkezdték az utasok kimentését. A műveletben az indiai hadsereg, a rendőrség, valamint katasztrófavédelmi és hegyi mentőalakulatok is részt vettek. A mentés mintegy hat órán át tartott.

A hatóságok közlése szerint a rendszer 65 kabinjából 62 érintett volt a meghibásodásban, és 52 utasokat szállító kabint kellett kiüríteni. A turistákat fokozatosan hozták le a magasból. A hatóságok tájékoztatása szerint minden utast sértetlenül mentettek ki, személyi sérülés nem történt.

A helyi rendőrfőkapitány a térség egyik legnehezebb mentőakciójának nevezte az esetet. Elmondása szerint kezdetben nem volt biztos abban, hogy a műveletet még éjfél előtt sikerül befejezni.