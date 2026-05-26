Veszélyes fertőzés terjed a magyarok kedvenc üdülőhelyén, több gyerek az intenzívre került

A kislány az utazás alatt belázasodott, hányást és hasmenést kapott, állapota pedig hazatérésük után drámaian romlott. Az orvosok egy ritka, E. coli baktériumhoz köthető fertőzés következtében kialakuló vesebetegséget állapítottak meg a gyerek szervezetében, amely végzetesnek bizonyult – írja a The Guardian.
Fertőzés miatt halt meg a kisgyerek
A családot teljesen összetörte a veszteség, és azt mondták, ha tudtak volna a korábbi esetekről, soha nem foglalnak oda utat. Kiderült, hogy a hurghadai Jaz Makadi Aquaviva hotelben korábban két másik brit gyermek is életveszélyes állapotba került hasonló fertőzés miatt.
Az egyik kisfiú hosszú időre intenzív osztályra került, és újra kellett tanulnia beszélni és járni.
Egy másik kislányt mesterséges kómában kezelték, miután súlyos vesekárosodást szenvedett. A családok szerint az utazásszervezőnek figyelmeztetnie kellett volna a vendégeket a korábbi megbetegedésekre. Szakértők szerint az all inclusive szállodák svédasztalos rendszere kedvezhet a veszélyes baktériumok terjedésének.
A fertőzések hátterében szennyezett étel, víz vagy nem megfelelő higiéniai körülmények is állhatnak.
A tragédia után sokan azt követelik, hogy szigorúbban ellenőrizzék a turisták körében népszerű üdülőhelyeket.
Mi okozza a fertőzést?
Az Enterohemorrágiás Escherichia Coli (EHEC) egy olyan baktériumtörzs, amely normálisan állatok – például szarvasmarhák vagy juhok – belében fordul elő. Emberre általában szennyezett élelmiszeren – például trágyával fertőzött zöldségen – vagy állati ürülékkel szennyezett fürdővizeken keresztül terjed. A fertőzés hányást, hasmenést és hasi panaszokat okoz, de súlyos esetekben életveszélyes szövődményekkel járhat.
