Pezsgő és kaviár helyett pánik a fedélzeten: halálhajóvá vált a méregdrága luxusutazás

Fertőzés tört ki egy luxushajón, az MV Hondius fedélzetén, amely Argentínából tartott a Zöld-foki-szigetek felé. A WHO hat gyanús esetet vizsgál, a Hantavírust pedig feltehetően rágcsálók terjeszthették.

Súlyos hantavírus-fertőzés ütötte fel a fejét egy luxusutazáson

Hantavírus-fertőzés miatt rekedtek a hajón az utasok

Három ember meghalt, egy brit férfi pedig intenzív osztályra került, miután hantavírus-fertőzés ütötte fel a fejét az MV Hondius nevű tengerjáró hajón. A hajó Argentínából, Ushuaiából indult, és az Atlanti-óceánon haladt a Zöld-foki-szigetek felé, amikor több utasnál súlyos, akut légúti tünetek jelentkeztek.

Az Egészségügyi Világszervezet hat gyanús esetet vizsgál, közülük egy brit férfinál igazolták a hantavírus-fertőzést. A férfit Dél-Afrikába szállították, ahol Johannesburgban, intenzív osztályon kezelik.

Nem engedték partra az utasokat

A hajó a Zöld-foki-szigetek közelében horgonyzott le, de a helyi hatóságok egyelőre nem adtak engedélyt az utasok partraszállására. A fedélzeten tartózkodóknak maszkviselést, távolságtartást és a kontaktusok csökkentését javasolták.

Az Oceanwide Expeditions hajótársaság levele szerint elsőként azoknak biztosítanának orvosi ellátást, akik súlyos tüneteket mutatnak. Az utasok közben arról beszéltek, hogy bizonytalan helyzetben rekedtek a hajón.

Utazási irodák szerint szerint az árak 3500 és 21 ezer dollár (1,1 millió és 6,5 millió forint) között mozognak a Honius fedélzetén.

Rágcsálók terjeszthetik a vírust

A hantavírusokat jellemzően rágcsálók terjesztik, főként vizeletükkel, ürülékükkel és nyálukkal. A fertőzés általában nem emberről emberre terjed, hanem szennyezett felületekkel, testnedvekkel vagy közeli kontaktussal kerülhet át az emberre.

Az első áldozat egy 70 éves holland férfi volt, majd 69 éves felesége is meghalt. A harmadik elhunyt holtteste a beszámolók szerint még a hajón volt. Laboratóriumi és járványügyi vizsgálatok indultak, a WHO pedig a vírus szekvenálását is megkezdte, hogy tisztázzák a terjedés körülményeit.

At least three people have died amid a suspected hantavirus outbreak on the m/v Hondius, a Dutch cruise ship traveling through the South Atlantic, with multiple cases under investigation, including https://t.co/w563TiEvVg pic.twitter.com/lmNxAX0mae — Winnipeg Sun (@winnipegsun) May 4, 2026

A hajó a tervek szerint a Kanári-szigetek felé indulhat tovább, miután rendeződik a fedélzeten kialakult egészségügyi helyzet – számol be a Daily Mail.