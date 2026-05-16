Figyelmeztetnek a szakértők: ezért ne bolygassa a kertjében fészkelő állatokat!

A szakértők szerint tavasszal rengeteg vadállat – madarak, őzek, sőt még ragadozók is – hozza világra a kicsinyeit, a fészkelő állatok pedig gyakran egészen közel alakítják ki az odújukat az emberekhez. Sokan azt hiszik, segítenek, amikor „megmentenek” egy fiókát vagy elmozdítanak egy fészket – valójában azonban ezzel árthatnak. Ráadásul egyes országokban – például az Egyesült Államokban – a fészkek eltávolítása törvénybe ütközhet, hívta fel a figyelmet az AP news.

A szakértők szerint nem szabad zargatni a fészkelő állatokat, mert veszélyesek lehetnek – Fotó: pexels.com

Nem minden cuki: ezek a fészkelő állatok akár támadhatnak is

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok lehetnek – különösen, ha a kicsinyeiket védik.

Mit lehet tenni, ha rossz helyen van a fészek?

Előfordulhat, hogy az állatok nem túl ideális helyet választanak a költéshez – például egy csónak alatt vagy a teraszánál. Ilyenkor sem kell azonban pánikba esni. A szakértők szerint erős fényforrással (pl. lámpával) gyakran el lehet érni, hogy az anyaállat máshová költöztesse a kicsinyeit, illetve rácsokkal, hálóval megelőzhető az újabb „beköltözés”.

Mi a helyzet a háziállatokkal?

A kutyák és macskák ösztönös vadászok, ezért különösen fontos az óvatosság.

A szakértők azt javasolják:

tartsa pórázon a kutyáját

ne engedje közel a háziállatát a fészekhez

ideiglenesen védje le a költési területet

Bármennyire is zavaró lehet egy fészek a kertben, a szakértők szerint érdemes türelmesnek lenni, mert ez csak egy átmeneti időszak. Ha jól kezeled a helyzetet, akár egy különleges élményben is részed lehet – anélkül, hogy veszélybe sodornád az állatokat vagy saját magadat.

