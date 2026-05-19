Döbbenetes: egyéves kislányt gyanúsított meg a rendőrség

Az eset Angliában, Kent megyében került nyilvánosságra 2026 májusában, miután egy adatigénylésből kiderült: 2023 januárja és 2025 decembere között 683, tíz év alatti gyermeket neveztek meg rendőrségi ügyekben. A fiatalkorú bűnelkövető fogalma itt nem büntetőjogi felelősséget jelent, mivel Angliában és Walesben a büntethetőség alsó korhatára 10 év.

Bűnügy vagy gyermekvédelmi figyelmeztetés? Meglepő számok kerültek nyilvánosságra a fiatalkorú bűnelkövetők száma miatt

Fiatalkorú bűnelkövető vagy gyermekvédelmi ügy?

A legfiatalabb érintett egy egyéves kislány volt, akit azért rögzítettek a rendőrségi adatokban, mert egy másik gyermek kisebb sérülést szenvedett.

A hatóságok szerint ilyen esetekben minden bejelentést dokumentálni kell, még akkor is, ha a gyermek életkora miatt büntetőeljárás nem indulhat.

Az adatok szerint a tíz év alatti gyerekeket többek között erőszakos cselekményekkel, rongálással, gyújtogatással, betöréssel és kisebb közrend elleni ügyekkel hozták összefüggésbe.

A jelentések 76 %-ban fiúk szerepeltek, a legtöbb bejelentés pedig más személy elleni erőszakhoz kapcsolódott

– számolt be a Daily Mail.

Nem büntetés, hanem megelőzés

Mivel a gyerekek nem büntethetők, a hatóságok elsősorban gyermekvédelmi és megelőző megközelítést alkalmaznak. A rendőrség, az iskolák és a szociális szolgálatok célja, hogy feltárják, mi vezethetett az adott viselkedéshez, és időben segítséget nyújtsanak a családoknak.

A szakemberek szerint a gyerekek bevonódása bűnügyi helyzetekbe gyakran tágabb társadalmi problémákra, családi nehézségekre vagy kiszolgáltatottságra utal. Kentben a hatóságok a megelőzésre, az oktatásra és a fiatalok bűnözéstől való távoltartására helyezik a hangsúlyt.