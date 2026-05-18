Fitneszinfluenszer leplezte le a trükköt – ettől lesz sokkal tónusosabb a teste

A közel kétmillió követővel rendelkező Mark Langowski fitneszedző New Yorkban rendezett fekvőtámasz- és plankversenyt, amelynek célja nem csupán a versengés, hanem az emberek motiválása volt. Az eseményen a résztvevők azt próbálhatták meg, ki tud több fekvőtámaszt végezni, illetve ki bírja tovább plankhelyzetben. A fitneszinfluenszer szerint a fekvőtámasz és a plank jó alapmérője lehet az általános erőnlétnek. Emellett a guggolást, a húzódzkodást és az állóképességi feladatokat is fontosnak tartja - számol be a Fox News.

A fitneszinfluenszer szerint az otthoni edzés is hatékony lehet - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A fitneszinfluenszer szerint bárki fejlődhet

Mark Langowski úgy véli, sokan túl hamar feladják, mert nem tudnak azonnal szabályos fekvőtámaszt csinálni. Az edző szerint azonban érdemes egyszerűbb változatokkal kezdeni, például falnál vagy térdelve végzett gyakorlatokkal.

Hangsúlyozta, hogy senki sem születik kiemelkedő teljesítménnyel, minden fejlődés fokozatos munka eredménye. Az eseményen például egy résztvevő 111 fekvőtámaszt teljesített, ami szerinte szintén hosszú gyakorlás eredménye.

A szakember szerint sokan tévesen gondolják azt, hogy csak drága edzőtermi tagsággal lehet jó formába kerülni. Úgy látja, számos alapgyakorlat otthon is elvégezhető különösebb felszerelés nélkül.

A fitneszinfluenszer azt tanácsolja, hogy a kezdők akár napi sétával is elindulhatnak. Szerinte a legfontosabb lépés maga az elhatározás, hiszen a rendszeres mozgás kis lépésekből épül fel.

Mark Langowski emellett kiemelte a megfelelő pihenés, a fehérjebevitel és az egészséges étrend szerepét is, amelyek szerinte szintén fontosak az erőnlét javításához és az izomépítéshez.

Kevesebb döntés, jobb eredmény? – Egy egyszerű szokás segíthet a fogyásban

Egy friss kutatás szerint a fogyás egyik meglepően egyszerű kulcsa az lehet, ha valaki nem variálja túl a napi étkezéseit. A fogyás eredményesebb lehet azoknál, akik gyakrabban eszik ugyanazokat az ételeket, és a napi kalóriabevitelük is egyenletesebb marad.