„A vb sehol sincs hozzám képest, én vagyok a legnagyobb trófea” – állítja az egyik legdögösebb focistafeleség – galéria

A fotózás különlegessége, hogy Abbey Clancy egy futballpályán pózolt különböző sportos és divatos összeállításokban. A képeken többek között a márka legújabb darabjait mutatta be, miközben játékos utalásokat tett férjére, a korábbi angol válogatott labdarúgóra, Peter Crouch-ra – számolt be a The Sun.

Abbey Clancy

Fotó: Instagram/Abbey Clancy

Abbey Clancy a focipályán pózolt merész szettben

A kampányfotókon szereplő feliratok közül az egyikben azt írta, hogy férje már nem trófeákat hajszol, mert „a legnagyobbat már elvette feleségül”. Egy másik szöveg szerint számára a labdarúgó-világbajnokság szinte olyan, mint a divatvilág egyik legfontosabb eseménye.

A rajongók gyorsan ellepték a kommentmezőt, és sokan dicsérték a focistafeleség megjelenését. Többen úgy vélték, hogy az egykori angol válogatott csatár, Peter Crouch felesége remek formában van, és a kampány egyik legemlékezetesebb arca lett.

A modell és televíziós személyiség évek óta az egyik legismertebb futballistafeleségként szerepel a brit sajtóban, mostani fotózása pedig ismét nagy figyelmet kapott.

Döbbenetes vallomást tett Kim Kardashian, sokan nem hiszik el

Meglepő részletet árult el mindennapi rutinjáról az amerikai realitysztár. Kim Kardashian egy podcastbeszélgetés során elmondta, hogy naponta körülbelül 35 különböző étrend-kiegészítőt szed.

Ettől leesik az álla, szinte szétfeszítették a ruhát Kylie Jenner idomai

Új fotókkal népszerűsíti divatmárkája legfrissebb kollekcióját a népszerű realitysztár. Kylie Jenner a Khy márka latexruháinak bemutatásához állt modellt.