A fogfertőzés veszélyei – a baj nem mindig ott jelentkezik, ahol gondolná

A tudósok egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy a mélyen a foggyökér körül kialakuló fertőzések krónikus gyulladást indíthatnak el a szervezetben. Ezek az úgynevezett apicalis periodontitis fertőzések sokszor teljesen tünetmentesek maradnak, ezért az érintettek gyakran csak egy röntgenvizsgálat során szembesülnek velük – írja a ScienceDaily.
A fogfertőzés veszélyei a vércukorszintre is hatással lehetnek
A kutatások szerint a foggyökér körüli fertőzések nem mindig maradnak helyben. A baktériumok és a gyulladásos folyamatok a véráramon keresztül az egész testre hatással lehetnek, ami tartós, alacsony szintű gyulladást idézhet elő.
A szakemberek szerint ez különösen azért veszélyes, mert a krónikus gyulladás megzavarhatja az inzulin működését. Emiatt a sejtek nehezebben veszik fel a vérben lévő cukrot, ami hosszú távon ronthatja a vércukorszint szabályozását.
A vizsgálatokban azoknál a pácienseknél, akik gyökérkezelésen estek át egy mély fogfertőzés miatt, később javuló vércukorértékeket és alacsonyabb gyulladási szinteket mértek.
A cukorbetegség és a fogfertőzés kapcsolata
A kutatók szerint a cukorbetegség és fogfertőzés kapcsolata kétirányú lehet. A magas vércukorszint gyengítheti az immunrendszert és lassíthatja a csontok, illetve a szövetek gyógyulását, ezért a cukorbetegeknél gyakrabban alakulhatnak ki makacs gyökér körüli elváltozások.
A tanulmányok arra is rámutattak, hogy a gyökérkezelt fogaknál újra kialakuló fertőzések is gyakoribbak lehetnek azoknál, akiknek nem megfelelő a vércukorszintjük.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a gyökérkezelés nem a cukorbetegség kezelése. Az eredmények mérsékeltek, és további kutatásokra van szükség annak bizonyítására, hogy pontosan milyen kapcsolat áll fenn a rejtett foggyulladás és az anyagcsere-problémák között.
Sokszor semmilyen tünet nincs
A rejtett fogfertőzés egyik legnagyobb veszélye, hogy sok esetben egyáltalán nem okoz fájdalmat. Míg az ínybetegség gyakran vérzéssel, duzzanattal vagy érzékenységgel jár, addig a foggyökér végén kialakuló fertőzés akár évekig észrevétlen maradhat.
A kutatók szerint ezért különösen fontosak a rendszeres fogászati ellenőrzések és a röntgenvizsgálatok, mert ezek segíthetnek időben felismerni a rejtett problémákat.
A fogászat és az általános egészség szorosabban összefügghet, mint gondolták
A legújabb eredmények ismét rámutatnak arra, hogy a száj egészsége és az általános egészségi állapot között sokkal erősebb kapcsolat lehet, mint azt korábban feltételezték.
A szakemberek szerint egy elhanyagolt fogfertőzés nemcsak a fog elvesztéséhez vezethet, hanem hosszú távon az egész szervezet működésére is hatással lehet. Éppen ezért egy furcsa érzés, érzékenység vagy visszatérő fájdalom esetén érdemes mielőbb fogorvoshoz fordulni.
