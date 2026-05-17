Nem az edzésen múlik minden: erre figyeljen, ha fogyni szeretne

A Fox Newsnak adott interjút egészségtudatos étkezési tapasztalatairól Rocco DiSpirito sztárséf, aki szerint nincs mindenki számára működő csodamódszer. A fogyás egyéni folyamat: másnak a mozgáshiány, másnak a túl sok feldolgozott étel, cukor, alkohol vagy finomított szénhidrát jelenti a fő akadályt.
Fogyás: nem lehet „leedzeni” a rossz étrendet
DiSpirito szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy a sok edzés ellensúlyozhatja a rossz táplálkozást. Úgy véli, a legtöbb ember jóval több kalóriát visz be, mint gondolja, még akkor is, ha alkalmazásokkal próbálja követni az étkezéseit.
A séf szerint érdemes az alapokkal kezdeni:
kevesebb cukor, kevesebb alkohol, kevesebb feldolgozott étel és több fehérje kerülhet a tányérra.
Az apró falatok is számítanak
A szakértő arra is figyelmeztet, hogy a főzés vagy pakolás közbeni nassolás is gyorsan összeadódhat. A tartós életmódváltás ezért nem a szigorú tiltásokról, hanem a tudatosabb döntésekről szól.
DiSpirito szerint az egészséges és élvezetes étkezés nem zárja ki egymást, de ehhez jobb minőségű alapanyagokra és átgondoltabb választásokra van szükség.
Egy friss kutatás szerint a fogyás egyik meglepően egyszerű kulcsa az lehet, ha valaki nem variálja túl a napi étkezéseit. A fogyás eredményesebb lehet azoknál, akik gyakrabban eszik ugyanazokat az ételeket, és a napi kalóriabevitelük is egyenletesebb marad.
A sajt sokak kedvence: kerülhet szendvicsbe, tésztára, salátára, de akár önmagában is igazi nassolnivaló. A sajt nem feltétlenül ellensége az egészséges étrendnek, de nem mindegy, milyen fajtát és mekkora adagban fogyaszt belőle.