Nem az edzésen múlik minden: erre figyeljen, ha fogyni szeretne

A Fox Newsnak adott interjút egészségtudatos étkezési tapasztalatairól Rocco DiSpirito sztárséf, aki szerint nincs mindenki számára működő csodamódszer. A fogyás egyéni folyamat: másnak a mozgáshiány, másnak a túl sok feldolgozott étel, cukor, alkohol vagy finomított szénhidrát jelenti a fő akadályt.

A fogyás nem csodadiétán múlik

Fogyás: nem lehet „leedzeni” a rossz étrendet

DiSpirito szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy a sok edzés ellensúlyozhatja a rossz táplálkozást. Úgy véli, a legtöbb ember jóval több kalóriát visz be, mint gondolja, még akkor is, ha alkalmazásokkal próbálja követni az étkezéseit.

A séf szerint érdemes az alapokkal kezdeni:

kevesebb cukor, kevesebb alkohol, kevesebb feldolgozott étel és több fehérje kerülhet a tányérra.

A káros életmódot nem lehet leedzeni

Az apró falatok is számítanak

A szakértő arra is figyelmeztet, hogy a főzés vagy pakolás közbeni nassolás is gyorsan összeadódhat. A tartós életmódváltás ezért nem a szigorú tiltásokról, hanem a tudatosabb döntésekről szól.

DiSpirito szerint az egészséges és élvezetes étkezés nem zárja ki egymást, de ehhez jobb minőségű alapanyagokra és átgondoltabb választásokra van szükség.