Nem az edzésen múlik minden: erre figyeljen, ha fogyni szeretne

Az egészséges étkezés nem feltétlenül bonyolult, de a sikerhez nem elég néhány divatos tipp vagy gyors diéta. A fogyás Rocco DiSpirito sztárséf szerint akkor lehet tartós, ha az ember először őszintén szembenéz azzal, mennyit és mit eszik valójában.
A Fox Newsnak adott interjút egészségtudatos étkezési tapasztalatairól Rocco DiSpirito sztárséf, aki szerint nincs mindenki számára működő csodamódszer. A fogyás egyéni folyamat: másnak a mozgáshiány, másnak a túl sok feldolgozott étel, cukor, alkohol vagy finomított szénhidrát jelenti a fő akadályt.

A fogyás nem csodadiétán múlik
Fotó: Elena Leya / Unsplash

Fogyás: nem lehet „leedzeni” a rossz étrendet

DiSpirito szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy a sok edzés ellensúlyozhatja a rossz táplálkozást. Úgy véli, a legtöbb ember jóval több kalóriát visz be, mint gondolja, még akkor is, ha alkalmazásokkal próbálja követni az étkezéseit.

A séf szerint érdemes az alapokkal kezdeni: 

kevesebb cukor, kevesebb alkohol, kevesebb feldolgozott étel és több fehérje kerülhet a tányérra.

A káros életmódot nem lehet leedzeni
Fotó: Anupam Mahapatra / Unsplash

Az apró falatok is számítanak

A szakértő arra is figyelmeztet, hogy a főzés vagy pakolás közbeni nassolás is gyorsan összeadódhat. A tartós életmódváltás ezért nem a szigorú tiltásokról, hanem a tudatosabb döntésekről szól.

DiSpirito szerint az egészséges és élvezetes étkezés nem zárja ki egymást, de ehhez jobb minőségű alapanyagokra és átgondoltabb választásokra van szükség.

Kevesebb döntés, jobb eredmény? – egy egyszerű szokás segíthet a fogyásban

Egy friss kutatás szerint a fogyás egyik meglepően egyszerű kulcsa az lehet, ha valaki nem variálja túl a napi étkezéseit. A fogyás eredményesebb lehet azoknál, akik gyakrabban eszik ugyanazokat az ételeket, és a napi kalóriabevitelük is egyenletesebb marad.

Nem minden sajt hizlaló bűn – meglepő, melyiket tartják a legjobbnak!

A sajt sokak kedvence: kerülhet szendvicsbe, tésztára, salátára, de akár önmagában is igazi nassolnivaló. A sajt nem feltétlenül ellensége az egészséges étrendnek, de nem mindegy, milyen fajtát és mekkora adagban fogyaszt belőle.

 

 

