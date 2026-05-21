Új fogyókúrás gyógyszer tarol, amely csökkenti az étvágyat és kalóriákat éget – egyesek több mint 30 kilót adtak le vele

A kutatások szerint a retatrutide nevű készítmény jelentősen felülmúlhatja a jelenleg ismert fogyókúrás gyógyszerek egy részét. A harmadik fázisú klinikai vizsgálatban több mint kétezer túlsúlyos vagy elhízott felnőtt vett részt, akiknél legalább egy, testsúllyal összefüggő egészségügyi probléma is fennállt - írja a Daily Mail.

A fogyás mellett több egészségügyi mutató is javult a vizsgálatokban - Képünk illusztráció

A legmagasabb, heti 12 milligrammos dózist kapó résztvevők átlagosan testsúlyuk 28,3 százalékát veszítették el 18 hónap alatt. Ez közel 32 kilogrammos átlagos fogyást jelentett.

A fogyás mértéke a műtétek eredményeit közelítheti

A résztvevők 45,3 százaléka legalább 30 százalékos testsúlycsökkenést ért el a 80 hetes vizsgálat során. Ez olyan arány, amelyet korábban főként gyomorszűkítő műtétekkel lehetett elérni. Szakértők szerint a gyógyszer különlegessége, hogy egyszerre három különböző hormonrendszerre hat. Az étvágy csökkentése és a gyomorürülés lassítása mellett a szervezet energiafelhasználását is fokozhatja, vagyis több kalória elégetését segítheti elő.

A retatrutide a Mounjarónál is erősebb lehet

A jelenleg egyik legerősebbnek tartott fogyókúrás gyógyszer, a Mounjaro átlagosan 20,9 százalékos testsúlycsökkenést eredményez körülbelül 72 hét alatt. A most vizsgált retatrutide ennél is nagyobb eredményeket mutatott.

A kutatásban részt vevő szakemberek szerint a készítmény nemcsak a testsúlyt csökkentette jelentősen, hanem több szív- és érrendszeri kockázati tényező javulását is eredményezte. Kedvező változásokat figyeltek meg például a vérnyomás, a koleszterinszint és a gyulladásos értékek terén is.

A kutatók szerint a mellékhatások nagyrészt hasonlóak voltak más fogyókúrás injekcióknál tapasztalt tünetekhez. A leggyakoribb panaszok közé a hányinger, a hasmenés, a székrekedés és a hányás tartozott.

A szakértők szerint az elhízás hosszú távú, krónikus betegség, ezért sok esetben folyamatos orvosi kezelésre lehet szükség. Úgy vélik, az új generációs gyógyszerek jelentős szerepet játszhatnak a jövőben az elhízás kezelésében.

Megdőlt a 10 ezres szabály! Kiderült, mennyi lépésszám kell, hogy ne hízzon el

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy napi 10 ezer lépés nélkül lehetetlen megőrizni az egészséget és a megfelelő testsúlyt. Egy friss kutatás szerint azonban a lépésszám ennél jóval alacsonyabb is lehet, ha valaki szeretné elkerülni a visszahízást egy fogyás után.