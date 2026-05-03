Elképesztő dolog derült ki a fogyókúrás csodaszerekről - ezt nem gondoltuk

Egy friss kutatás szerint egy újonnan azonosított enzim jelentősen javíthatja a modern fogyókúrás gyógyszerek hatékonyságát. A tudósok úgy vélik, hogy ez az eredmény akár az Ozempic és a Wegovy típusú készítmények működését is továbbfejlesztheti, így azok hosszabb ideig hathatnak és gyorsabban fejthetik ki hatásukat – írja a New York Post.

Forradalom jöhet a fogyókúrás gyógyszer piacán: új enzim hozhat áttörést

A kutatók által felfedezett PapB nevű enzim egy különleges kémiai folyamatot indít el, amely során a peptideket gyűrűs szerkezetűvé alakítja. Ezt a folyamatot makrociklizációnak nevezik, és lényege, hogy a molekulák „zártabb”, stabilabb formát kapnak.

Ez a szerkezeti változás azért fontos, mert a stabilabb molekulák lassabban bomlanak le a szervezetben és hosszabb ideig maradnak aktívak. A kutatók szerint ez azt eredményezi, hogy a fogyókúrás gyógyszer hatása erősebbé és tartósabbá válhat.

Mit jelent ez a fogyókúrás gyógyszerek esetében?

Az olyan ismert készítmények, mint az Ozempic és a Wegovy, már most is széles körben alkalmazott gyógyszerek a testsúlycsökkentés és a vércukorszint szabályozása terén. Ezek a készítmények egy természetes hormont utánoznak, amely csökkenti az étvágyat, lassítja az emésztést és segít stabilizálni a vércukorszintet.

Az új enzim segítségével azonban ezek a hatások még erősebbek és hosszabb ideig tartóak lehetnek, ami jelentős fejlődést hozhat a fogyókúrás gyógyszer fejlesztésében.

A kutatók szerint a felfedezés nemcsak a fogyókúrás kezelésekben lehet fontos. A peptideken alapuló gyógyszerek más területeken is elterjedtek, például emésztőrendszeri betegségek vagy daganatos megbetegedések kezelésében is.

