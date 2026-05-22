Erre jobb, ha figyel! Fogyókúrás műtét után halt meg a 32 éves férfi

Wayne Clarke 2025 decemberében esett át fogyókúrás műtét során gyomor-bypass beavatkozáson a sunderlandi kórházban. A Seaham városából származó kamionsofőr elhízással és 2-es típusú cukorbetegséggel küzdött, ezért remélte, hogy a műtét javít majd az életminőségén.
A beavatkozás után azonban szövődmények léptek fel, a gyomrában szivárgás alakult ki, ezért több újabb operációra volt szüksége. Állapota gyorsan romlott, és 2026. január 7-én meghalt.
Fogyókúrás műtét után kér válaszokat a család
A férfi családja szerint Wayne többször is jelezte, hogy fél, és úgy érzi, haldoklik. Hozzátartozói azt állítják, nem bántak vele megfelelő méltósággal, ezért ügyvédeiken keresztül panaszt tettek.
Nem vették komolyan, azt mondta, hogy fél, és azt hiszi, meghal, de ők csak legyintenek rá
– mondta Wayne húga, Mel.
A kórház részvétét fejezte ki, és közölte, együttműködik a halálesetet vizsgáló hatóságokkal. Az ügyben halottkémi vizsgálat indulhat, amely választ adhat arra, mi vezetett a fiatal férfi halálához.
Vizsgálat derítheti ki, mi történt
Wayne Clarke családja szerint a férfi halála nemcsak személyes tragédia, hanem súlyos kérdéseket is felvet a betegellátásról, a hozzátartozók meghallgatásáról és a kórházi kommunikációról. A South Tyneside and Sunderland NHS Foundation Trust részvétét fejezte ki, és közölte: részletes választ adtak a család kérdéseire, valamint együttműködnek a halálesetet vizsgáló hatóságokkal.
Az ügyben halottkémi vizsgálat várható még 2026 folyamán. A család addig is válaszokat szeretne kapni arra, hogy elkerülhető lett volna-e Wayne halála, és mi történt pontosan a műtét utáni napokban – írja a The Sun.
Mit jelent a gyomor-bypass?
A gyomor-bypass a fogyást segítő sebészeti beavatkozások egyik típusa, amelyet súlyosan elhízott pácienseknél alkalmazhatnak. A műtét során kisebbé alakítják a gyomrot, így a beteg hamarabb érzi magát jóllakottnak, és kevesebb ételt fogyaszt.