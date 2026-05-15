Egy turista követ dobott a veszélyeztetett fóka fejéhez – brutális büntetés vár rá

Az amerikai hatóságok szerint a 38 éves Igor Mihajlovics Litvincsuk május 5-én egy nagy követ dobott Lani, egy hawaii barátfóka irányába. Szemtanúk szerint a kő csaknem eltalálta az állat fejét, amely az eset után hirtelen megváltoztatta viselkedését és hosszabb ideig mozdulatlan maradt a vízben - tájékoztat a Huffpost.

Letartóztattak egy férfit, miután egy hawaii barátfóka fejéhez követ dobott

Fotó: YouTube/WTHR

Az incidensről készült felvételeken hallható, ahogy egy nő figyelmezteti a férfit, hogy nem tehet ilyet. A szemtanúk szerint erre azt válaszolta, hogy gazdag, ezért bármilyen bírságot ki tud fizetni.

Az ügyben az amerikai szövetségi ügyészség emelt vádat. A férfit azzal gyanúsítják, hogy megsértette a veszélyeztetett fajok védelméről szóló törvényt, valamint a tengeri emlősök védelméről szóló jogszabályt.

A hawaii barátfóka fokozott védelem alatt áll

A hawaii hatóságok hangsúlyozták, hogy a szigetek különleges élővilágának védelme kiemelt fontosságú, különösen a veszélyeztetett hawaii barátfókák esetében. Azok, akik zaklatják vagy veszélyeztetik a védett állatokat, gyors felelősségre vonásra számíthatnak.

A férfi akár egy év börtönbüntetést és több tízezer dolláros pénzbírságot is kaphat, ha bűnösnek találják.

Bajban van egy állat? Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját.

Szigorítja az EU az állatvédelemre vonatkozó szabályait

Kimagasló egyetértéssel szigorítanák az állatkínzást megelőző jogszabályokat. Az állatvédelem érdekében döntöttek az európai uniós képviselők.

Nyüszítés és csaholás árulta el a durva állatkínzást az osztrák-magyar határon

Megrázó látvány fogadta a hatóságokat az osztrák–magyar határon. Egy kisbuszban több tucat állatot zsúfoltak össze embertelen körülmények között, az állatkínzás ténye egy másodpercig sem volt kérdéses.