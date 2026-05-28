Rejtélyes „földönkívüli” múmiák tartják lázban a kutatókat – kiderül az igazság?

Új DNS-elemzés készült a Peruban talált rejtélyes, megnyúlt koponyájú múmiákról, de a vizsgálat ezúttal sem adott végleges választ arra, honnan származnak a különös maradványok. Egyes elméletek szerint földönkívüli múmiákról van szó. A Paracas-koponyákat még az 1920-as években fedezték fel régészek Peruban, a leletegyütteshez több mint 300 ősi maradvány tartozik. A furcsa, kúpszerű fejforma miatt évtizedek óta különféle elméletek keringenek róluk.

Fotó: Google Gemini AI

Földönkívüli múmiák?

A virginiai Liberty University kutatói most a múmiák fogaiból próbáltak genetikai anyagot kinyerni. A cél az volt, hogy pontosabb képet kapjanak a Paracas-koponyák eredetéről. A vizsgálat azonban nem hozott egyértelmű áttörést: a kutatók túl kevés és túl sérült DNS-t találtak ahhoz, hogy biztos genetikai profilt állítsanak fel.

Ez azért különösen érdekes, mert a kúpfejű múmiákat régóta összekapcsolják földönkívüli eredetről szóló elméletekkel. Egyes hívők szerint a koponyák idegen lényekhez, vagy nem emberi eredetű leszármazottakhoz köthetők. A mostani kutatás ezt nem bizonyította, de a kevés DNS miatt teljesen lezárni sem tudta a találgatásokat.

A valószínűbb magyarázat továbbra is az, hogy a koponyákat emberek formálták át szándékosan. Korábbi vizsgálatok szerint a Paracas-kultúrában a csecsemők puha koponyáját ruhával vagy deszkákkal kötötték át hónapokon keresztül, így alakult ki a hosszú, kúpszerű fejforma. Ez társadalmi rangot, identitást vagy különleges státuszt is jelezhetett.

Egy 2022-es kutatás 159 Paracas-koponyát vizsgált meg, és ezek 98 százalékánál szándékos koponyamódosítás nyomait találták. A Liberty University kutatói most új módszerekkel folytatnák a DNS-vizsgálatot, hogy végre tisztábban lássák a rejtélyes múmiák valódi eredetét – írja a Daily Mail.

