66 éve pusztított a valaha mért legnagyobb földrengés

1960. május 22-én a feljegyzett történelem legerősebb földrengése – 9,5-ös erősségű – rázta meg Chile déli részét. Becslések szerint a törésvonal hossza 500 kilométertől közel 1000 kilométerig terjedt az ország partjainál. Az esemény a földrengés által leginkább sújtott városról, Valdiviáról kapta a nevét.

Földrengés - A chilei Corral kikötőjének maradványai az 1960. május 22-i szökőárak után

A chilei földrengés hatásai

A földrengés kétmillió embert tett hajléktalanná, legalább 3000-en megsérültek, és körülbelül 1655-en meghaltak. A földrengés hatalmas szökőárat váltott ki, amely végigsöpört a Csendes-óceánon. A hullámok olyan távoli part menti országokat sújtottak, mint Új-Zéland, Japán és a Fülöp-szigetek. Hawaiin a szökőár Hilo tengerparti városát pusztította el, itt 61 ember halt meg.

A Chilét megrázó hatalmas erejű föld- és tengerrengés

a NASA tudósai szerint kibillentette a Föld tengelyét,

ezzel megrövidítette a napokat. A rengés hatalmas mennyiségű követ mozgatott meg, megváltoztatta a földkéreg tömegeloszlását, ennek hatására pedig a Föld forgásideje is módosult - ez az idő határozza meg a napok hosszát.

Az 1960-as chilei földrengés nagyságára jellemző, hogy az elmúlt évszázadban feljegyzett összes földrengés szeizmikus energiájának negyede ekkor szabadult fel.