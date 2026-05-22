Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sokkoló

Már biztos: pusztító természeti jelenség fog lecsapni a népszerű üdülőhelyre

földrengés

66 éve pusztított a valaha mért legnagyobb földrengés

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1960. május 22-én történt az eddigi legerősebb, műszerekkel mért földrengés Chile déli részén. A Richter-skála szerinti 9,5-ös erősségű rengés 25 méter magas, 800 km/óra sebességgel száguldó cunamit okozott, ami végig söpört a Csendes-óceánon, városokat, szigeteket maga alá temetve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengéscunamiChile

1960. május 22-én a feljegyzett történelem legerősebb földrengése – 9,5-ös erősségű – rázta meg Chile déli részét. Becslések szerint a törésvonal hossza 500 kilométertől közel 1000 kilométerig terjedt az ország partjainál. Az esemény a földrengés által leginkább sújtott városról, Valdiviáról kapta a nevét.

Földrengés Chilében, 1960 májusában.
Földrengés - A chilei Corral kikötőjének maradványai az 1960. május 22-i szökőárak után
Fotó: HANDOUT / AFP

A chilei földrengés hatásai

A  földrengés kétmillió embert tett hajléktalanná, legalább 3000-en megsérültek, és körülbelül 1655-en meghaltak. A földrengés hatalmas szökőárat váltott ki, amely végigsöpört a Csendes-óceánon. A hullámok olyan távoli part menti országokat sújtottak, mint Új-Zéland, Japán és a Fülöp-szigetek. Hawaiin a szökőár Hilo tengerparti városát pusztította el, itt 61 ember halt meg. 

A Chilét megrázó hatalmas erejű föld- és tengerrengés

 a NASA tudósai szerint kibillentette a Föld tengelyét,

 ezzel megrövidítette a napokat. A rengés hatalmas mennyiségű követ mozgatott meg, megváltoztatta a földkéreg tömegeloszlását, ennek hatására pedig a Föld forgásideje is módosult - ez az idő határozza meg a napok hosszát.

Az 1960-as chilei földrengés nagyságára jellemző, hogy az elmúlt évszázadban feljegyzett összes földrengés szeizmikus energiájának negyede ekkor szabadult fel.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!