Hatalmas földrengés pusztított Kínában – emberek haltak meg, épületek omlottak össze

A hétfő hajnalban bekövetkezett földrengés helyi idő szerint 0 óra 21 perckor történt Liucsou város térségében, mintegy nyolc kilométeres mélységben – közölte a kínai földrengésfigyelő központ. A rengés magnitúdója 5,2-es volt.

A földrengés több épületet is romba döntött Dél-Kínában

Fotó: NONG GUANBIN / XINHUA

Az ABC News információi szerint legalább két ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek a természeti katasztrófában. A hatóságok több mint 7000 embert telepítettek ki a veszélyeztetett területekről.

A CCTV állami televízió felvételein markológépek takarították a romokat, miközben a mentőcsapatok eltűnt emberek után kutattak. A beszámolók szerint legalább 13 épület összeomlott a rengés következtében.

A földrengés nyomán több helyen földcsuszamlások alakultak ki, amelyek utak lezárását és közlekedési fennakadásokat okoztak. Liucsou környékén több vasúti járatot töröltek, más szerelvények pedig késéssel közlekedtek.

A mentési munkálatok hétfő délig tartottak. A hatóságok végül élve találtak rá egy 91 éves férfira, aki korábban eltűntként szerepelt a nyilvántartásban. A férfit a romok alól mentették ki, majd kórházba szállították.

Kína déli részén időről időre előfordulnak földrengések, ugyanakkor a legsúlyosabb természeti katasztrófa az elmúlt évtizedekben a 2008-as szecsuani földrengés volt. A 7,9-es erősségű rengésben akkor több mint 87 ezren haltak meg vagy tűntek el.