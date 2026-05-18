Hatalmas földrengés pusztított Kínában – emberek haltak meg, épületek omlottak össze

Olvasási idő: 4 perc
Két ember meghalt, többen megsérültek, és több mint hétezer lakost evakuáltak, miután erős rengés rázta meg Kína déli részét. A földrengés jelentős károkat okozott Kuanghszi régióban: épületek omlottak össze, földcsuszamlások bénították meg a közlekedést, és vasúti járatokat is törölni kellett.
A hétfő hajnalban bekövetkezett földrengés helyi idő szerint 0 óra 21 perckor történt Liucsou város térségében, mintegy nyolc kilométeres mélységben – közölte a kínai földrengésfigyelő központ. A rengés magnitúdója 5,2-es volt.

A földrengés több épületet is romba döntött Dél-Kínában.(260518) -- LIUZHOU, May 18, 2026 (Xinhua) -- Rescuers carry out rescue operations after an earthquake in Shangdeng Village of Taiyangcun Town, Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, May 18, 2026. A 5.2-magnitude earthquake struck Liuzhou City in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region early Monday, local earthquake relief headquarters said. (Xinhua/Nong Guanbin) (Photo by Nong Guanbin / Xinhua via AFP)
Fotó: NONG GUANBIN / XINHUA

Az ABC News információi szerint legalább két ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek a természeti katasztrófában. A hatóságok több mint 7000 embert telepítettek ki a veszélyeztetett területekről.

A CCTV állami televízió felvételein markológépek takarították a romokat, miközben a mentőcsapatok eltűnt emberek után kutattak. A beszámolók szerint legalább 13 épület összeomlott a rengés következtében.

A földrengés nyomán több helyen földcsuszamlások alakultak ki, amelyek utak lezárását és közlekedési fennakadásokat okoztak. Liucsou környékén több vasúti járatot töröltek, más szerelvények pedig késéssel közlekedtek.

A mentési munkálatok hétfő délig tartottak. A hatóságok végül élve találtak rá egy 91 éves férfira, aki korábban eltűntként szerepelt a nyilvántartásban. A férfit a romok alól mentették ki, majd kórházba szállították.

Percek alatt tűntek el városok – a 2008-as szecsuáni földrengés tragédiája

Kína déli részén időről időre előfordulnak földrengések, ugyanakkor a legsúlyosabb természeti katasztrófa az elmúlt évtizedekben a 2008-as szecsuani földrengés volt. A 7,9-es erősségű rengésben akkor több mint 87 ezren haltak meg vagy tűntek el.

 

