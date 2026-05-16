Szenzációs felfedezés: megtalálták a „fékeket”, amelyek megállíthatják a földrengéseket

Egy új kutatás szerint a Csendes-óceán mélyén rejtett „fékező zónák” akadályozzák meg, hogy bizonyos földrengéssorozatok nagyobbá váljanak. A jelenséget Ecuador közelében, a Gofar-törésvonalnál figyelték meg, ahol évtizedek óta szinte azonos erősségű, 6-os magnitúdójú rengések ismétlődnek 5–6 évente. Egy friss tanulmány szerint a háttérben természetes „fékrendszer” működik – írja a ScienceDaily.

Egy friss tanulmány szerint a Csendes-óceán mélyén fékzónák szabályozzák a földrengések erősségét – Fotó: Shutterstock

Miért ismétlődnek a földrengések ugyanazon a helyen?

A Gofar-törésvonal az Ecuador nyugati partjaitól mintegy 1600 kilométerre található, ahol a Csendes-óceáni és a Nazca-lemez nagyjából 140 millimétert mozdul el évente egymás mellett. A kutatók szerint ezen a mély óceáni törésen legalább 30 éve ismétlődnek 6-os erősségű földrengések, nagyjából 5–6 éves ciklusokban, mindig hasonló szakaszokon. A vizsgálatokhoz 2008-ban, majd 2019 és 2022 között is tengerfenéki mérőműszereket helyeztek ki, amelyek több tízezer kisebb földrengést rögzítettek a nagy események előtt és után. Az adatok alapján a törésvonal mentén úgynevezett „határzónák” találhatók, amelyek részben elnyelik a feszültséget.

Hogyan működnek a „fékzónák”?

A kutatás szerint a „határzónák” nem passzív kőzetrészek, hanem olyan helyek, ahol a törésvonal több ágra szakad, és 100–400 méteres eltolódások alakulnak ki. Ezek a szerkezeti aprózódások kis réseket hoznak létre, amelyekbe tengervíz szivárog. A víz és a különleges kőzetelrendeződés együtt olyan folyamatot indít el, amely hirtelen mozgáskor ideiglenesen „megkeményíti” a kőzetet, így lassítja vagy akár meg is állítja a törés terjedését. A kutatók szerint ez a magyarázata annak, hogy ezek a földrengések nem válnak nagyobbá.

Mit jelent ez a jövőre nézve?

A felfedezés arra utal, hogy hasonló „fékező zónák” más óceáni törésvonalakon is megtalálhatók lehetnek világszerte. Ez segíthet megérteni, miért marad sok tengeri földrengés kisebb méretű a vártnál, és hozzájárulhat a földrengésveszély pontosabb becsléséhez a part menti térségekben is.