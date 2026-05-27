Horvátország

Földrengés: újra megmozdultak az épületek a szomszédban

Újabb földmozgást észleltek Horvátország középső részén, Sziszek térségében. A földrengés Zágrábban és környékén is érezhető volt, de károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
Horvátországban, Sziszek közelében szerda délelőtt 9 óra 51 perckor történt földrengés, amelynek epicentruma a várostól mintegy 10–11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás kiindulási pontját 9 kilométeres mélységben határozták meg – tájékoztatott a hirado.hu.

Újabb földrengés rázta meg Horvátországot (Illusztráció!)
Fotó: Spencer Davis / Unsplash

Földrengés Horvátországban

A rengés erősségéről eltérő első adatok jelentek meg. 

Egyes jelentések 4,1-es magnitúdóról szóltak, míg az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai 3,0-s magnitúdót jeleztek.

Az EMSC felhívta a figyelmet arra, hogy az adatokat szeizmológusok még nem vizsgálták felül, ezért a magnitúdó és a pontos helymeghatározás később módosulhat.

Zágrábban is érezték a rengést

A lakossági beszámolók szerint a földmozgás rövid, de határozott volt. Többen erős lökésről, remegő ablakokról, bútorokról és házakról számoltak be.

A rendelkezésre álló információk szerint sérültekről vagy anyagi károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok és a szeizmológiai szolgálatok azonban tovább figyelik az adatokat.

