Erős földrengés rázta meg a térséget, kiürítették az iskolákat

Egy 5,6-os erősségű földrengés rázta meg szerdán Kelet-Törökországot, a Malatya tartományban található Battalgazi járás térségében. A földmozgás miatt több településen is riadalom alakult ki, az iskolákat pedig kiürítették. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés – írja az ABC News.
Földrengés rázta meg Törökországot, az iskolákat is kiürítették
A földrengés Törökországban szerda reggel 9 órakor történt, a török katasztrófa- és vészhelyzeti hatóság tájékoztatása szerint mintegy 7 kilométeres mélységben. Az epicentrum Malatya tartomány Battalgazi térségében volt, ahol a lakosság is erősen érezte a földmozgást. Bár az első információk szerint nem történt sem sérülés, sem anyagi kár, a hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.
Törökország a világ egyik legaktívabb szeizmikus zónájában fekszik, több jelentős törésvonal találkozásánál, ezért a térségben gyakoriak a földrengések, a lakosság rendszeresen számít hasonló eseményekre.
Hatalmas földrengés pusztított Kínában – emberek haltak meg, épületek omlottak össze
Két ember meghalt, többen megsérültek, és több mint hétezer lakost evakuáltak, miután erős rengés rázta meg Kína déli részét. A földrengés jelentős károkat okozott Kuanghszi régióban: épületek omlottak össze, földcsuszamlások bénították meg a közlekedést, és vasúti járatokat is törölni kellett.
Szenzációs felfedezés: megtalálták a „fékeket”, amelyek megállíthatják a földrengéseket
Különös jelenségre bukkantak a tudósok a Csendes-óceán mélyén, ahol látszólag ugyanazok a rengések ismétlődnek évtizedek óta. A földrengések rejtélyének hátterében furcsa mintázatok állnak.
Az ország történetének egyik legsúlyosabb modern katasztrófája a 2023-as 7,8-as földrengés volt, amely több mint 53 ezer ember életét követelte Törökországban, és hatalmas pusztítást okozott 11 tartományban. A szomszédos Szíriában további ezrek haltak meg a rengés következtében.