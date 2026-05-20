Erős földrengés rázta meg a térséget, kiürítették az iskolákat

Egy 5,6-os erősségű földrengés rázta meg szerdán Kelet-Törökországot, a Malatya tartományban található Battalgazi járás térségében. A földmozgás miatt több településen is riadalom alakult ki, az iskolákat pedig kiürítették. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés – írja az ABC News.

Fotó: Shutterstock

A földrengés Törökországban szerda reggel 9 órakor történt, a török katasztrófa- és vészhelyzeti hatóság tájékoztatása szerint mintegy 7 kilométeres mélységben. Az epicentrum Malatya tartomány Battalgazi térségében volt, ahol a lakosság is erősen érezte a földmozgást. Bár az első információk szerint nem történt sem sérülés, sem anyagi kár, a hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.

Törökország a világ egyik legaktívabb szeizmikus zónájában fekszik, több jelentős törésvonal találkozásánál, ezért a térségben gyakoriak a földrengések, a lakosság rendszeresen számít hasonló eseményekre.