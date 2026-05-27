Elképesztő, milyen menő dologra költi a lottónyereményét ez a férfi

A férfi, aki névtelen akart maradni, több mint félmillió dollárt (kb. 152 millió forintot) nyert egy amerikai lottójátékon. A történet azonban nemcsak a hatalmas összegről szól, hanem arról is, mire akarja fordítani a főnyereményt, számolt be a People.

A szerencsés férfi megütötte az 570 ezer dolláros főnyereményt a lottón, amit főként a lánya oktatására fordít – fotó: pexels.com

Egy apró dolog mindent megváltoztatott

A férfi hetente kétszer játszott ugyanazzal a számsorral a Multi-Match nevű lottójátékon. Általában automatikusan beszkennelte a szelvényét, hogy kiderüljön, nyert-e. Ezúttal azonban valamiért másképp tett.

Ahelyett, hogy a gépre bízta volna az ellenőrzést, saját maga kezdte összehasonlítani a számokat. És ekkor jött a sokk. A nyertes számsor teljes egészében megegyezett a szelvényén szereplő számokkal: 2-6-8-12-29-38.

A férfi először azt hitte, valami tévedés történt. Pedig nagyon is igaz volt: elvitte a játék 570 ezer dolláros (174 millió Ft) főnyereményét.

Pánikba esett a hatalmas főnyeremény miatt

A következő nap a férfi elment egy lottózóba, hogy felvegye a pénzt, de ott közölték vele: az összeg túl nagy ahhoz, hogy helyben kifizessék. Ettől teljesen bepánikolt. Azonnal aláírta a szelvényt, majd elrejtette otthon, miközben attól rettegett, hogy elveszíti.

A beszámoló szerint közel egy hónapig rémálmai voltak attól, hogy eltűnik a nyertes szelvény, ám végül felvette a nyereményét.

A legszebb része még csak ezután jött

És hogy mire költi? A válasza sokakat meghatott. A családapa azt mondta, a pénz legnagyobb részét lánya egyetemi tandíjára fordítja.

Ez az egész történet legjobb része”

– fogalmazott.

A fennmaradó összeget megtakarításokra és befektetésekre teszi félre.

Évek kitartása végül meghozta a sikert

A történet sokakat inspirált az Egyesült Államokban, hiszen a férfi hosszú éveken át ugyanazokat a számokat játszotta meg, és végül kitartása meghozta a várva várt eredményt. A szerencsés apa azonban úgy érzi, az igazi nyeremény nem maga a pénz – hanem az, hogy biztosítani tudja lánya jövőjét.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Hatalmas összeget nyert a lottón, mégis borzalmasan alakult az élete

Egy brit férfi azt hitte, hogy élete végéig jól fog élni a hatalmas lottónyereményéből, azonban a dolgai nem úgy alakultak, ahogy tervezte. A házassága villámgyorsan véget ért, folyamatosan szórta a pénzt, bíróság elé kellett állnia és végül vissza kellett térnie az eredeti munkájához.