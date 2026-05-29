Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Hivatalos: a Fradi bejelentette az új vezetőedzőt, mindenkit sokkoltak

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint sikerült megakadályozni egy vasúti terrortámadást a fekete-tengeri Novorosszijszkban. A hatóságok egy orosz állampolgárt vettek őrizetbe, aki állítólag az ukrán titkosszolgálat utasítására készített robbanószerkezetet.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy megakadályozott egy tervezett terrortámadást a fekete-tengeri kikötővárosban, Novorosszijszkban, és őrizetbe vett egy orosz állampolgárt, aki állítólag az ukrán SBU utasítására cselekedett – jelentette a TASZSZ.

Elfogtak egy férfit, aki vasúti robbantásra készülhetett az FSZB szerint. Fotó: Nishant Sharma/Pexels

Terrortámadást hiúsított meg az FSZB egy orosz kikötővárosban

Az FSZB közkapcsolati központja szerint az 1993-ban született férfi a Telegramon keresztül lépett kapcsolatba az ukrán titkosszolgálat egyik képviselőjével. Az utasítások alapján egy vasúti pályaszakaszt kellett volna felrobbantania éppen akkor, amikor egy személyszállító vonat halad át rajta.

A hatóságok szerint a gyanúsított beszerezte az alkatrészeket, összeállított egy improvizált robbanószerkezetet, majd azt az otthonában tárolta. Az FSZB állítása szerint akkor fogták el, amikor egy vasúti szakasznál felderítést végzett.

A szolgálat közlése szerint az akcióval sikerült megakadályozni a támadást, így sem sérülés, sem anyagi kár nem történt.

Az ügyben terrorcselekmény előkészítése miatt indult büntetőeljárás.

 

