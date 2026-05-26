A strandra menekül a kánikula elől? Ezt mindenképpen tudnia kell

Az Egyesült Királyságban rekordközeli hőmérsékleteket mértek a hétvégén, miközben a hőség több vízparti tragédiát is okozott, köztük fulladásos eseteket is. A nyári kánikula miatt rengetegen indultak tavakhoz, folyókhoz és strandokra, ám a felhőtlen kikapcsolódás több család számára végzetes fordulatot vett – írja a Daily Mail.
Fulladás a kánikulában: miért veszélyes a fürdés hőség idején?
A legforróbb májusi napok egyikén a hőmérséklet helyenként 35 Celsius-fok fölé emelkedett, ami sokakat csábított a vízpartra hűsölni. A zsúfolt strandokon és tavaknál azonban gyors egymásutánban történtek a súlyos balesetek. Egy 60-as éveiben járó férfi is életét vesztette, miután megpróbálta kimenteni családtagjait a tengerből Cornwall partjainál. A helyszínen tartózkodók ugyan a hozzátartozókat kimentették, a férfi azonban a vízben rosszul lett, és már nem tudták megmenteni.
A hétvége során több tinédzser is életét vesztette különböző vízparti helyszíneken Anglia-szerte. Volt, akit kórházba szállítottak, miután kihúzták a vízből, másokat keresés után találtak meg a tavakban és víztározókban. A tragédiák helyszínei között népszerű fürdőhelyek is szerepeltek, ahol sok fiatal a forróság elől keresett menedéket.
A hatóságok szerint a legtöbb ilyen eset közös jellemzője, hogy a fürdőzők nem számolnak a nyílt vizek veszélyeivel. A szakértők ismét hangsúlyozzák, hogy a természetes vizekben a víz hőmérséklete, az áramlatok és a mélység hirtelen változása könnyen vezethet pánikhoz és fulladáshoz. A helyzetet súlyosbíthatja a hideg víz sokkhatása is, amely akár néhány másodperc alatt életveszélyes állapotot idézhet elő.
A mentőszolgálatok arra kérik a lakosságot, hogy csak kijelölt, felügyelt fürdőhelyeket használjanak, és ne próbáljanak vízbe ugrani mások mentésére, hanem azonnal hívják a segélyszolgálatokat. A kánikula idején a vízparti kikapcsolódás látszólag biztonságos, valójában azonban gyorsan tragédiába fordulhat.
Soha nem látott hőség közeleg: Európa egy része már most szenved
Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is sorra dőlnek a májusi melegrekordok, több helyen pedig történelmi csúcsokat mérnek. A hőség a következő napokban tovább erősödhet, egyes régiókban akár 40°C közelébe is emelkedhet a hőmérséklet
Komoly figyelmeztetés: a hőség megváltoztathatja ezeknek a gyógyszereknek a hatását
A nyári hőhullámok idején a szervezetünk fokozott terhelésnek van kitéve, ami bizonyos esetekben komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A gyógyszer szedése mellett különösen fontos az óvatosság, mivel több készítmény is befolyásolhatja, hogyan reagál a test a magas hőmérsékletre.