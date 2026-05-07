Rákot okozhatnak a füstölt ételek? Erre figyelmeztetnek most a szakértők

A füstölt ételek rákkockázata elsősorban a füstölés közben keletkező policiklusos aromás szénhidrogénekhez, vagyis PAH-vegyületekhez köthető. Ezek a vegyületek akkor jönnek létre, amikor a fa alacsony oxigénszint mellett izzik, a füstben lévő részecskék pedig rárakódnak az ételre – írja a Daily Mail.

A füstölt ételek rákkockázata miatt a szakértők mértékletességre intenek a füstölt lazac, húsok, sajtok és smoky bacon chips fogyasztásánál.

Füstölt ételek rákkockázata: a chips és a sajt sem kivétel

A szakértők szerint nemcsak a hagyományosan füstölt lazac vagy makréla jelenthet problémát, hanem a füstölt húsok, füstölt sajtok, sőt még a smoky bacon chips és a füst aromával készült termékek is. A kutatók szerint ezekben az ételekben olyan rákkeltő anyagok jelenhetnek meg, amelyek hosszú távon növelhetik bizonyos daganatos betegségek kialakulásának esélyét.

A policiklusos aromás szénhidrogének — vagyis a PAH-vegyületek — a füstölési folyamat során keletkeznek. Minél magasabb hőmérsékleten és minél hosszabb ideig füstölik az adott ételt, annál több káros anyag rakódhat le rajta. Egy 2024-es kutatás szerint több vizsgált füstölt hús és hal esetében magasabb PAH-szintet mértek, mint grillezett változataiknál.

A füstölt ételek egészségügyi kockázata főleg azoknál lehet nagyobb, akik rendszeresen fogyasztanak nagy mennyiségű füstölt terméket. A szakemberek szerint különösen a zsírosabb füstölt húsok lehetnek problémásak, mert a lecsepegő zsír még több füstöt és káros részecskét képezhet.

Hetente egyszer még beleférhet

A dietetikusok szerint nem kell teljesen lemondani a füstölt lazacról vagy más hasonló ételekről, de fontos a mértékletesség. A legtöbb szakértő úgy véli, hogy heti egy-két alkalom még nem jelent komoly veszélyt, különösen kiegyensúlyozott étrend mellett.

A füstölt lazac ráadásul omega–3 zsírsavakban gazdag, amelyek jótékony hatással lehetnek a szívre és az agy működésére. A szakemberek inkább azt javasolják, hogy a füstölt ételek ne váljanak a mindennapi étrend állandó részévé.

A füstölt lazac veszélyei mellett a sótartalomra is figyelni kell

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a füstölt termékek többsége magas sótartalommal rendelkezik. Ez hosszú távon növelheti a magas vérnyomás, a szívbetegség és a stroke kialakulásának kockázatát is.