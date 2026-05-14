fűszertartó

Óvatosan a tárolással – mérgezést kaphat a kedvenc fűszereitől

Sokan azt hiszik, hogy a legnagyobb veszély a romlott húsokban vagy a többnapos maradékokban rejtőzik. Pedig lehet, hogy a baj forrása végig ott lapult a konyhapulton, a kedvenc fűszerei közelében.
A tünetek alattomosan jelentkezhetnek: fáradtság, fejfájás, hasi panaszok vagy akár állandó rossz közérzet formájában. Kevesen gondolnák, hogy nem maga az alapanyag, hanem a helytelen tárolás és a fűszertartó körüli környezet jelentheti a valódi veszélyforrást írja a New York Post.

A rosszul tárolt fűszerek alattomos tüneteket okozhatnak
Fotó: Unsplash

Egy rossz tárolási szokás miatt válhat veszélyessé a kedvenc fűszere

A szakértők szerint bizonyos penészgombák mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelhetnek, amelyek az élelmiszerekbe is bekerülhetnek. Ezek főként meleg, párás környezetben alakulnak ki, ezért a hosszú ideig tárolt termékek fokozott kockázatot jelenthetnek. 

A legérzékenyebb termékek közé tartozik a chili, a paprika, a bors, a gyömbér és a kurkuma, mert ezeket gyakran trópusi környezetben termesztik és hosszú ideig raktározzák.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mikotoxinok egy része a főzés során sem pusztul el teljesen. Rövid távon fejfájást, émelygést, hasi panaszokat vagy légúti tüneteket okozhatnak, hosszabb távon pedig súlyosabb egészségügyi problémákhoz is hozzájárulhatnak. Nemcsak a fűszerek, hanem a gabonafélék, a diófélék, a rizs, a kávé és a tea is tartalmazhat ilyen toxinokat.

A szakértők szerint érdemes megbízható forrásból vásárolni, és az élelmiszereket száraz, hűvös helyen tárolni. A furcsa szagú, csomósodó vagy elszíneződött termékeket pedig jobb azonnal kidobni.

Veszélyes fűszert hívnak vissza a boltokból

Figyelmeztetést adtak ki egy népszerű fűszer miatt, amely több ezer magyar háztartásba is eljuthatott. A hatósági ellenőrzések során egy Indiából származó fűszer nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt, klórpirifoszt mutattak ki, ezért az érintett terméket visszahívják a forgalomból.

 

Öt fűszer, ami drágább, mint az arany

Nem mindennapi árakról rántotta le a leplet egy friss összeállítás: vannak olyan különleges fűszerek, amelyek kilónkénti ára még az aranyét is meghaladhatja. A lista élén a sáfrány végzett, amelyből akár több millió forintba is kerülhet egyetlen kilogramm, mivel elképesztően munkaigényes az előállítása. A toplistán több más fűszer is szerepel, amelyek ritkaságuk és nehéz termesztésük miatt számítanak luxuscikknek.

 

