Óvatosan a tárolással – mérgezést kaphat a kedvenc fűszereitől

A tünetek alattomosan jelentkezhetnek: fáradtság, fejfájás, hasi panaszok vagy akár állandó rossz közérzet formájában. Kevesen gondolnák, hogy nem maga az alapanyag, hanem a helytelen tárolás és a fűszertartó körüli környezet jelentheti a valódi veszélyforrást – írja a New York Post.

A rosszul tárolt fűszerek alattomos tüneteket okozhatnak

Egy rossz tárolási szokás miatt válhat veszélyessé a kedvenc fűszere

A szakértők szerint bizonyos penészgombák mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelhetnek, amelyek az élelmiszerekbe is bekerülhetnek. Ezek főként meleg, párás környezetben alakulnak ki, ezért a hosszú ideig tárolt termékek fokozott kockázatot jelenthetnek.

A legérzékenyebb termékek közé tartozik a chili, a paprika, a bors, a gyömbér és a kurkuma, mert ezeket gyakran trópusi környezetben termesztik és hosszú ideig raktározzák.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mikotoxinok egy része a főzés során sem pusztul el teljesen. Rövid távon fejfájást, émelygést, hasi panaszokat vagy légúti tüneteket okozhatnak, hosszabb távon pedig súlyosabb egészségügyi problémákhoz is hozzájárulhatnak. Nemcsak a fűszerek, hanem a gabonafélék, a diófélék, a rizs, a kávé és a tea is tartalmazhat ilyen toxinokat.

A szakértők szerint érdemes megbízható forrásból vásárolni, és az élelmiszereket száraz, hűvös helyen tárolni. A furcsa szagú, csomósodó vagy elszíneződött termékeket pedig jobb azonnal kidobni.