Focikapuval az autója tetején manőverezett egy brit sofőr – videó

Szokatlan és veszélyes jelenetet rögzített a rendőrség az Egyesült Királyságban. Egy autós egy teljes futballkaput szállított a járműve tetején, ráadásul úgy, hogy azt nem rögzítette megfelelően. Az esetről készült videót a Hertfordshire-i Rendőrség tette közzé a közösségi oldalán.
A felvételen látható, ahogy a sofőr egy kereszteződésből hajt ki, miközben az autó tetején egy nagyméretű futballkapu egyensúlyoz. A rendőrök szerint a szerkezet instabil volt, és könnyen balesetet okozhatott volna. Miután a járőrök észrevették a szabálytalanságot, az autós rövid időn belül félreállt - írja a Sky News.

Futballkapu a kocsin: Fotó: Hertfordshire-i Rendőrség (képernyőkép)

Futballkapuval az autója tetején szlalomozott

A hatóság közleményében hangsúlyozta: bár az eset elsőre akár humorosnak is tűnhet, a nem megfelelően rögzített rakomány komoly veszélyt jelent a közlekedésben. 

Az Egyesült Királyságban az ilyen jellegű szabályszegés illegálisnak számít, súlyosabb esetekben pedig akár szabadságvesztéssel is járhat.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr három büntetőpontot kapott a jogosítványára, emellett 120 fontos (50 ezer forintos) bírságot és 48 fontos (20 ezer forintos) pótdíjat is ki kellett fizetnie. Az incidens még tavaly májusban történt Borehamwood városában, az ügyben pedig nemrég született bírósági döntés.

 

