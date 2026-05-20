Kommandósok lepték el a gamer nagyi otthonát – minden a kamerák előtt zajlott

Sokkoló jelenet zajlott le egy népszerű amerikai streamer élő közvetítése közben, az interneten GrammaCrackers néven ismert, 81 éves Sue Jacquot otthonába állig felfegyverzett rendőrök hatoltak be egy swatting incidens miatt. Az események egy részét élőben láthatták a gamer nagyi twitch-es nézői is, mivel éppen egy 24 órás Minecraft-maraton közepén járt és nem szakította meg az adást, noha az incidens kezdetén a játék nyúzása helyett épp szunyókált - írja a Dexerto.

A gamer nagyi élő adása közben jelentek meg a fegyveres rendőrök - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A swatting olyan hamis segélyhívás, amelynek hatására kommandósok vagy rendőrök jelennek meg valaki otthonánál, mert az állította a hívó, hogy gyilkosság vagy túszejtés történt. Az illegális és életveszélyes swattingot megvalósítók bosszúból vagy saját szórakoztatásukra uszítanak rá fegyveres rendfenntartókat az áldozataikra. Szedett már halálos áldozatot az őrültség, és kerültek miatta börtönbe elkövetők.

Még örült is a swattingolásnak a gamer nagyi

GrammaCrackers esetében a bűnöző nem érte el a célját. Az idő asszony másnap új élő adást indítva beszámolt a swattingolásáról, állítása szerint a családtagjai megijedtek, de ő jól szórakozott. Az unokája szerint húsz rendőrautó és öt kommandós jelent meg, többek közt drónokat is reptettek.

Állítása szerint az alvásából a legszebb rendőrnő ébresztette fel, aki valaha látott, gyönyörű szemekkel, de megérzése szerint ha muszáj lenne, akkor képes volna másokat fenéken billenteni. Ezt követően kivezették a rendőrökkel teli házból, de akkor még fogalma sem volt, mi történik. Összességében nagyon érdekesnek találta a felhajtást, és olyan emberekkel ismerkedhetett meg, akikkel egyébként sosem találkozott volna. A végén még egy körre is elvitték a rendőrautóban, életében először ült járőrkocsiban.

Ez igazán tökéletesen reakció a swattingra, fúlhat a mérgében, aki rászabadította a fél rendőrkapitányságot a gamer nagyira.

GrammaCrackers 2024-ben indította el YouTube-csatornáját, amely mára több mint 600 ezer feliratkozót számlál. A csatornát azért hozta létre, mert pénzt próbált szerezni a rákbeteg unokájának az ellátására, ami sikerült is neki, ráadásul a fiú leküzdötte a betegséget.