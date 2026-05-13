Gasztroenteritisz: sokak szerint kezd ijesztően hasonlítani a hantavírusos ügyre

Több mint ezer utast tartanak a fedélzeten egy brit luxushajón Franciaországban. A gasztroenteritisz miatt több ember rosszul lett, ezért az utasokat ideiglenesen nem engedik partra Bordeaux kikötőjében – írja a BBC.

Gasztroenteritisz miatt több mint ezer utast nem engednek leszállni az Ambition luxushajóról Bordeaux-ban Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

A francia hatóságok szerint az Ambition nevű luxushajón eddig 48 utasnál és egy személyzeti tagnál jelentkeztek gyomor-bélrendszeri fertőzésre utaló tünetek. Három utast elkülönítettek a saját kabinjában, miközben a fedélzeten szigorú egészségügyi szabályokat vezettek be.

A gasztroenteritisz terjedésének megakadályozása érdekében a hajó közösségi tereit folyamatosan fertőtlenítik, az utasokat pedig arra figyelmeztették, hogy fokozottan ügyeljenek a kézfertőtlenítésre és azonnal jelentsék a tüneteket az orvosi személyzetnek.

A luxushajó május 8-án indult Belfastból, majd Liverpoolban is megállt.

A hajót üzemeltető Ambassador Cruise Line szerint a megbetegedések száma a liverpooli felszállást követően kezdett emelkedni.

A fedélzeten jelenleg 1187 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. A társaság hangsúlyozta, hogy a nemzetközi egészségügyi protokolloknak megfelelően járnak el, hogy megakadályozzák a gasztroenteritisz további terjedését.

Közben egy 92 éves férfi is meghalt a hajón vasárnap, ugyanakkor a társaság szerint nála nem jelentkeztek a fertőzés tünetei. A halál pontos okát egyelőre vizsgálják.

A francia hatóságok azt is közölték, hogy jelenleg nincs arra utaló jel, hogy az eset kapcsolatban állna a korábban emlegetett hantavírusos megbetegedésekkel.

Az eset aggasztónak tűnhet, de nincs ok pánikra. A hantavírusok ritkán okoznak súlyos megbetegedést.

Újabb fordulat a hantavírus-fertőzés ügyében! Utasokat evakuáltak a Tenerifénél kikötött óceánjáróról, miután több embernél fertőzést találtak. A hantavírus két utasnál is pozitív tesztet hozott, egy francia és egy amerikai állampolgárnál. Az egyik érintett francia nő állapota később romlott egy párizsi kórházban.