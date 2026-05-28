Rendőrségi járműből szökött meg egy rab – percekkel később halálos tragédia történt

A brit hatóságok vizsgálják annak a férfinak az ügyét, aki egy rendőrségi szállítójárműből szökött meg, majd nem sokkal később életét vesztette egy vasúti balesetben. A gázolás körülményeit továbbra is vizsgálják.
A Hertfordshire-i rendőrség és a brit közlekedési rendőrség közös tájékoztatása szerint a halálos gázolás áldozata egy negyvenes éveiben járó férfi volt, aki egy fogvatartottakat szállító járműből szökött meg, miközben az az A1(M) autópályán állt. A jármű a stevenage-i rendőrőrs fogdájából tartott a bíróságra.

A vonatgázolás után több rendőrautó és mentőegység érkezett a helyszínre - Képünk illusztráció
A gázolás Welwyn North vasútállomás közelében történt

A hatóságok keresést indítottak a férfi után, majd helyi idő szerint 9:40 körül bejelentés érkezett egy vasúti balesetről a Welwyn North vasútállomás közeléből. A rendőrség szerint a férfit egy vonat ütötte el - számolt be róla a BBC.

A hivatalos azonosítás még nem történt meg, azonban a családtagokat már értesítették. A rendőrség közlése szerint a szállítójárműben korábban dulakodás alakult ki, amely során a szállítócég két munkatársa megsérült, őket kórházba szállították.

Az ügyet átadták a Rendőrségi Magatartást Vizsgáló Független Hivatalnak, a halottkém számára pedig jelentést készítettek. A nyomozás jelenleg is tart annak megállapítására, pontosan milyen körülmények vezettek a tragédiához.

A történtek miatt több vasútvonalon fennakadások alakultak ki London és Hertfordshire térségében. A National Rail később közölte, hogy a forgalom újraindult, de késésekre és járatkimaradásokra továbbra is számítani lehet.

