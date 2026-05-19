Óriási robbanás rázott meg egy német várost, több embert keresnek a romok alatt

Az épület hétfő este omlott össze, a rendőrség elsődleges információi szerint pedig a tragédiát valószínűleg gázrobbanás okozhatta. A mentési munkálatok rendkívül óvatosan zajlanak, mivel fennáll a további gázszivárgás veszélye is. Három embert keresnek a romok alatt - írja az ABC News.

Szakemberek a gázrobbanás következtében romok alá szorult emberek után kutatnak. Fotó: PAUL GLASER / DPA

Gázrobbanás Görlitzben

A helyszínre érkező mentőalakulatok keresőkutyákat is bevetettek, azonban az első próbálkozások nem vezettek eredményre. A szakemberek ezért a hajnali órákban nehézgépekkel és kézi erővel kezdték meg a törmelék eltávolítását, hogy hozzáférjenek a romok mélyebb rétegeihez.

A kezdeti jelentések még arról szóltak, hogy akár öt ember is a romok alatt lehet, később azonban a rendőrség pontosította az adatokat, és jelenleg három eltűnt személyről tudnak.

A tragédia egyik érintettje elmondta, hogy feleségével és unokatestvérével aznap érkeztek nyaralni a bérelt lakásba. Miközben egy közeli boltban vásárolt, robbanásszerű hangot hallott. Mire visszatért, az épület helyén már csak törmelékhalmot talált. Az összeomlott ház egy történelmi, wilhelminiánus stílusban épült ingatlan volt, amelyben lakások és turisták számára kiadott apartmanok is működtek.

Görlitz Németország legkeletibb városa, mintegy 57 ezer lakossal. A település különösen ismert kivételes állapotban megmaradt történelmi óvárosáról, amely számos nemzetközi filmprodukció kedvelt forgatási helyszíne.